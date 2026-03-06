39 millones para terminar el puerto de Granadilla: licitan el cierre del Muelle de Ribera

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado la licitación de las obras para el cierre del Muelle de Ribera del puerto de Granadilla, un proyecto valorado en 39,3 millones de euros y con un plazo de ejecución de 20 meses.
El acuerdo se adoptó este viernes durante la reunión del Consejo de Administración de Puertos de Tenerife, presidido por Pedro Suárez. La actuación permitirá completar la línea de atraque prevista en el recinto portuario y avanzar en el desarrollo operativo del puerto de Granadilla.
El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 39.311.011,62 euros, IGIC incluido, y dispone de financiación europea del 85 % a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Programa Plurirregional de España 2021-2027.
La obra completará el Muelle de Ribera del puerto de Granadilla
Los trabajos permitirán construir los 543,3 metros de muelle que faltaban para completar los 1.045 metros totales del Muelle de Ribera.
La estructura se levantará mediante once cajones de hormigón de 48,25 metros de longitud, cuya construcción requerirá un proceso de hormigonado continuo durante 24 horas para garantizar la estabilidad del material.
Sobre estos cajones se instalarán las infraestructuras necesarias para diferentes servicios del puerto, como telecomunicaciones, baja tensión, suministro de agua y alumbrado.
Además, el proyecto contempla la obra civil necesaria para permitir en el futuro la instalación de un sistema OPS de suministro eléctrico a buques, una tecnología que permite que los barcos se conecten a la red eléctrica en puerto y reduzcan sus emisiones.
Una explanada de 30 hectáreas para nuevas actividades logísticas
La finalización del Muelle de Ribera del puerto de Granadilla permitirá también generar una explanada anexa de unas 30 hectáreas.
Esta superficie facilitará la implantación de nuevas actividades logísticas y portuarias, además de dotar al recinto de infraestructuras propias de un puerto plenamente operativo.
El presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Suárez, subrayó que la finalización de esta infraestructura es clave para mejorar la actividad del recinto.
“La falta de finalización del puerto condiciona actualmente la disponibilidad de atraques y limita su operatividad”, explicó. No obstante, recordó que el organismo mantiene un compromiso firme con el desarrollo de la dársena de Granadilla.
En este sentido, destacó que el plan de inversiones vigente de Puertos de Tenerife contempla casi 90 millones de euros hasta 2029 para seguir impulsando esta infraestructura.
Licitación abierta y autorización del Consejo de Ministros
La licitación se tramitará mediante procedimiento abierto, lo que permitirá la participación de todas las empresas que cumplan los requisitos establecidos.
Las ofertas deberán presentarse de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde también se publicará el anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Si el calendario administrativo avanza según lo previsto, la adjudicación de las obras podría producirse en septiembre.
La licitación ha sido posible tras la autorización del Consejo de Ministros, emitida el pasado 10 de febrero, ya que el presupuesto de la obra supera los 12 millones de euros.
Las obras forman parte del Plan de Inversiones 2025-2029 de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, dentro de la línea denominada “Cierre y habilitación del Muelle de Ribera”.