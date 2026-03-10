Pablo Carbonell conducirá la gala de CineXpress y participará en ‘Sabor de novela’ junto a la escritora Annika Brunke

Tenerife Noir contará con el polifacético Pablo Carbonell como uno de los nombres propios de la recta final del festival con una doble participación en dos citas destacadas para esta semana. El artista será el encargado de conducir el próximo sábado 14 de marzo a las 19.00 horas la Gala de CineXpress en el Salón de Actos de la Fundación CajaCanarias. Y el domingo 15, de 12.00 a 14.00 horas participará, junto a la escritora Annika Brunke, en ‘Sabor de novela’ en el Mercado de Nuestra Señora de África, una propuesta que combina literatura negra y gastronomía local.
CineXpress es un certamen, que con el apoyo de Tenerife Film Commission, ha logrado consolidarse como referente creativo y punto de encuentro del talento cinematográfico tinerfeño. La gala del próximo sábado será el escenario donde se darán a conocer los premios de la presente convocatoria.
Bajo la dirección de Lluis Fe Pérez, profesional audiovisual vinculado a la producción y coordinación de rodajes, el certamen se presenta este año con una propuesta renovada. Entre las principales novedades, la reestructuración del sistema de competición, pasando del modelo único a una clasificación por géneros, estableciendo tres modalidades: Noir Clásico, Noir Comedia o Noir Fantástico. Lo que permitirá al jurado poder realizar una valoración más ajustada y equitativa, según el registro cinematográfico de cada obra, además, de poner en valor la gran variedad que ofrece este género.
Durante la gala también se dará a conocer y se proyectará el mejor corto internacional. Se disfrutará también con la actuación de la banda invitada The Corto Maltesser. Las entradas se podrán adquirir en: https://tenerifenoir.com/entradas-2026/
Carbonell se sumará a la sesión gastro noir, aportando su faceta más literaria, el domingo 15 a partir de las 12.00 horas en el Mercado Nuestra Señora de África, la entrada será gratuita hasta completar aforo. Una tertulia de mantel y literatura que compartirá con Annika Brunke, escritora canaria y una de las voces emergentes del noir en el Archipiélago, reconocida con II Premio Alexis Ravelo de Novela Negra por su obra ‘Bacon’, que mezcla intriga, humor negro y crítica social. Este especial maridaje de productos locales y vino D.O Tacoronte-Acentejo girará en torno a la ya mencionada novela de Brunke y a ‘Cocina y criminal cubana. Cuba, el delito de comer’ de Lorenzo Lunar, uno de los escritores más influyentes de la novela negra cubana contemporánea.
Un espacio en el que también tomará parte la escritora, editora, narradora y crítica literaria cubana, Rebeca Murga, cuya trayectoria ha sido reconocida con premios de calado internacional como el Relatos Policiacos de la Semana Negra de Gijón (2003 y 2004) ; Premio Ciudad del Che (2001 y 2003) o Premio de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en la categoría de cuento. La presentación correrá a cargo de Iñaki Valdez, coordinador del Club de Lectura de Tenerife Noir y asesor literario. Durante el encuentro, los invitados conversarán sobre la relación entre gastronomía y literatura criminal, así como sobre la presencia de la comida y la cultura culinaria en la novela negra. Con estas dos actividades, Tenerife Noir combina cine, literatura y gastronomía en un mismo fin de semana, ampliando las propuestas del festival más allá de los formatos tradicionales del género negro.
Tenerife Noir 2026, un festival con sentido transversal
La undécima edición del Tenerife Noir despierta el pensamiento crítico entendiendo el género como un movimiento transversal en sus múltiples facetas capaz de trascender más allá de la literatura para ser fuente de inspiración para diferentes disciplinas.
Este año está marcado por un doble aniversario que refuerza este enfoque, los 40 años de Watchmen, obra revolucionaria de Alan Moore, Dave Gibbons y John Higgins y de Shadow: Blood & Judgment, la miniserie de Howard Chaykin. Creaciones que hacen de este género la herramienta perfecta para cuestionar el poder, la moral y el discurso social.
Tenerife Noir cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, así como con la colaboración de la empresa pública del Gobierno de Canarias Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias) a través del programa Volcanic Xperience y la Universidad de La Laguna, la Fundación CajaCanarias y la Fundación DISA. Además, la marca DS Automobiles, participa como vehículo oficial del festival.