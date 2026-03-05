Tres de cada cuatro parados en el sur de Tenerife tienen solo estudios primarios

La mayoría de demandantes de trabajo en el sur de Tenerife, inscritos en las oficinas de empleo, solo cuentan con los estudios básicos, una realidad que se acentúa especialmente en los principales municipios turísticos de la comarca (Adeje, Arona, San Miguel de Abona, Santiago del Teide y Guía de Isora), donde el 74% de las personas desempleadas poseen nada más que estudios primarios.
El dato, extraído de las últimas estadísticas correspondientes al mes de febrero publicadas por el Observatorio Canario de Empleo (Obecan), refleja la baja cualificación de la mano de obra dispuesta a ingresar en un mercado laboral dominado abrumadoramente por el sector hostelero en la zona meridional de la Isla y contrasta con la media, casi 22 puntos porcentuales más baja, del conjunto de los 31 municipios de la isla de Tenerife (52,5%).
Por el contrario, la cola del paro apenas existe para quienes optaron por cursar estudios de Formación Profesional, ya que en los referidos municipios turísticos representa tan solo el 3,1% de los demandantes, un dato incluso por debajo de las personas que buscan una oportunidad laboral en posesión de titulación universitaria (3,4%). El resto de aspirantes a un puesto de trabajo se completa con quienes presentan estudios de Educación Secundaria (19,37%) y, por último, un grupo reducido de personas que no saben leer ni escribir (0,87%).
La última actualización de las cifras del paro del Observatorio Canario de Empleo en los 12 municipios de la comarca sur (Arona, Adeje, Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, Guía de Isora, Santiago del Teide, Arico, Vilaflor de Chasna, Fasnia, Candelaria, Güímar y Arafo) indica que actualmente 16.638 personas están inscritas en las Oficinas de Empleo a la espera de ingresar en el mercado laboral. Como dato comparativo, con cierta perspectiva en el tiempo, son 9.211 menos que hace una década.
A escala insular, además del 52,5% que abandonó las aulas después de completar exclusivamente los estudios primarios, cabe reseñar que el 33,7% cuenta con la Educación Secundaria, el 6,9% universitaria y el 6,6% estudió Formación Profesional. El porcentaje de personas analfabetas apenas llega al 0,2%.
A fecha de hoy, la cifra de personas que buscan activamente trabajo en la isla de Tenerife es de 62.923.