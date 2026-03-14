El regreso a casa de miles de profesionales isleños es ya una prioridad institucional. El Gobierno de Canarias ha confirmado esta semana, tras un encuentro clave en Madrid, que ya está en marcha el diseño de una estrategia conjunta para favorecer el retorno de los jóvenes que desarrollan su carrera fuera del archipiélago. Este movimiento busca potenciar el denominado Talento Canario, permitiendo que quienes se fueron puedan contribuir ahora a la transformación de las islas.
Condiciones necesarias para el retorno
El director general de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos, David Pérez-Dionis, ha subrayado la importancia de generar un ecosistema que permita a los profesionales cualificados regresar con garantías. No se trata solo de un deseo, sino de una necesidad estructural: el archipiélago requiere del conocimiento y la experiencia adquirida por estos jóvenes en el exterior para diversificar su economía.
Durante la jornada, el Gobierno presentó las líneas de apoyo a los sectores estratégicos, diseñadas específicamente para generar empleo de calidad y alta remuneración, factores determinantes para competir con el mercado laboral de grandes capitales como Madrid.
¿En qué consiste el proyecto ‘Talento Canario’?
Uno de los pilares de esta estrategia es el proyecto ‘Talento Canario’, una iniciativa impulsada desde la Presidencia del Gobierno de Canarias. Este plan no solo busca fortalecer la comunidad profesional en el exterior, sino que incluye una herramienta específica denominada “vertical de retorno”.
Este ámbito de actuación está destinado exclusivamente a facilitar la logística y el aterrizaje económico de los profesionales altamente cualificados que decidan volver. En colaboración con las empresas Parábola y H4i, se han analizado los cinco ejes que frenan la movilidad de vuelta: la percepción del mercado laboral, los obstáculos económicos, la estabilidad profesional, la competitividad y el papel del Gobierno como facilitador.
Canarias como Hub de negocios global
Por su parte, el consejero delegado de PROEXCA, Pablo Martín Carvajal, detalló que el plan va acompañado de incentivos para la atracción de inversiones. La meta es consolidar a Canarias como un hub de negocios global, capaz de atraer empresas internacionales que demanden perfiles técnicos y creativos locales, cerrando así el círculo de la movilidad geográfica.
El encuentro concluyó con un espacio de networking donde los asistentes pudieron trasladar sus dudas directamente a los organizadores. Con este paso, el Gobierno de Canarias da por oficial una hoja de ruta que pretende poner fin a la fuga de cerebros y abrir, de par en par, las puertas del Archipiélago a su recurso más valioso: el capital humano.