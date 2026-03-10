economÍa

Para el 85% de los canarios, el salario mínimo no basta para vivir dignamente

La mayoría de los residentes critican la situación del empleo y el 53% ve pocas oportunidades para poder emprender en las Islas

El Istac señala al área metropolitana de Tenerife como una de las peor valoradas en empleo. Sergio Méndez
Más de la mitad de las personas residentes en Canarias, un 53 por ciento, valoran la situación actual del empleo como mala o muy mala y una amplia mayoría de las personas, el 85%, apoya el aumento del salario mínimo interprofesional. Así lo determinan los datos que aparecen en el módulo sobre las condiciones de trabajo en Canarias incluido en la Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (Ecosoc) que publica el Instituto Canario de Estadística (Istac) cada trimestre.

Las mejores valoraciones se dan en Fuerteventura, donde un 27% de las personas opina que la situación actual es buena o muy buena, seguidas de sur de Tenerife (24,3%), sur de Gran Canaria (23,2%) y Lanzarote (23,2%). En el lado contrario, se encuentran las áreas metropolitanas de Tenerife y Gran Canaria, dode tres de cada cinco ciudadanos valoran negativamente la situación actual del empleo.

Entre los encuestados, casi la mitad de las personas (el 47%) está de acuerdo en que la inmigración podría ser una solución para ocupar los puestos de trabajo que no se cubren, mientras que casi un 30% no comparte esta idea. Por otro lado, un 46% de las personas ha mostrado su desacuerdo en que la transformación digital de la economía vaya a repercutir positivamente en la creación de empleo. Un 25,7% se muestra de acuerdo con esta idea. Además, en relación con el aumento del salario mínimo interprofesional que tuvo lugar en 2025, el 85% asegura que es insuficiente para vivir dignamente.

La posible reducción de la jornada laboral y el emprendimiento han sido los otros aspectos estudiados en la Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (Ecosoc) en este trimestre. Más de seis de cada diez personas (63%) están a favor de la reducción de la jornada laboral de 40 horas a 37,5. El apoyo es más unánime entre las personas asalariadas (70%), y más bajo entre las personas que trabajan por cuenta propia (36%).

Justamente, las personas emprendedoras indican que la principal barrera que han tenido en su actividad han sido los impuestos. Los trámites burocráticos y la falta de apoyo por parte de las administraciones son las otras trabas que han encontrado.

Y es que la mayoría de las personas residentes en el Archipiélago (53%) consideran que en Canarias no se dan las oportunidades necesarias para emprender algún tipo de actividad empresarial, porcentaje que se eleva hasta casi el 70% en el caso de los empleadores.

