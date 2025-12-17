Canarias se ancla a los bajos sueldos y repite como la comunidad donde menos se cobra

Canarias repite, por segundo trimestre consecutivo, como la comunidad con los costes salariales más bajos, al registrar una media de 1.891,31 euros mensuales entre julio y septiembre pasados, cifra inferior en 377 euros a la nacional, que alcanza los 2.268 euros, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Si se comparan las cifras de este tercer trimestre con las del mismo periodo del año pasado, se observa un crecimiento del 2,5% en las Islas, algo por debajo del incremento medio del país, del 2,8%. No obstante, tomando como referencia el año 2020 (base de la que parte el INE para esta estadística), se puede comprobar que los salarios en Canarias se han incrementado el 31,1% de media, la mayor tasa de crecimiento de España (19,1%), superada solo por Baleares, donde la media salarial crece el 38,2%. Ahora bien, los salarios que de media se pagan en esa comunidad autónoma, 2.283 euros al mes, superan de largo a los de Canarias.
Además, si se tiene en cuenta el coste salarial por hora efectiva, el Archipiélago no solo registra el peor coste del país, con 14,93 euros, casi cuatro por debajo de la media nacional, sino que, además, el crecimiento desde el año 2020 hasta ahora se sitúa en el 12,1%, cuando en el conjunto de España se alcanza un 16% más.
Esto sucede no solo porque los sueldos de por sí sean más bajos en Canarias, sino también porque el número de horas efectivas es mayor en las Islas que en el conjunto del país y que en buena parte del resto de comunidades autónomas.
En Canarias, se trabaja de media al mes 126,7 horas, frente a las 121 nacional. Solo en Baleares se hacen más horas, un total de 134,9 por trabajador y mes.
Por sectores, si bien la industria es la que mejores salarios paga a sus trabajadores, una media de 2.007 euros al mes, resulta que también Canarias es la comunidad donde peores sueldos se cobran, unos 600 euros mensuales menos que en el conjunto de España (2.600 euros/mes). En servicios, se da también esta circunstancia, con el Archipiélago como la comunidad con los sueldos más bajos, 1.888,43 euros. La construcción abona salarios medios de 1.839,21 euros en las Islas, que se quedan las terceras por la cola.
En su conjunto, los costes laborales medios por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) crecieron en Canarias el 3,1% en el tercer trimestre, hasta situarse en 2.633,15 euros. En el conjunto nacional, el coste laboral subió el 3%, hasta alcanzar los 3.111,76 euros.