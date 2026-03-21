Traslado de urgencia en Tenerife: así se logró evacuar a un paciente con ictus bajo la borrasca Therese

La borrasca Therese no solo ha dejado barrancos desbordados y carreteras cortadas; también ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia. Agentes de la Policía Canaria colaboraron en el traslado urgente de una persona con posible ictus en Tenerife, en plena situación de vigilancia por fenómenos meteorológicos adversos. La intervención se desarrolló en la costa y requirió coordinación con recursos sanitarios para garantizar la asistencia rápida del afectado.
Según informó el propio cuerpo en redes sociales, la actuación se produjo mientras los agentes realizaban labores de control ante el episodio de meteorología adversa que afecta a Canarias desde hace días. La rápida intervención permitió activar el protocolo sanitario en una situación especialmente delicada.
El operativo comenzó en Adeje, donde se localizó a la persona con síntomas compatibles con un posible ictus. Desde ese punto, los agentes acompañaron al recurso sanitario durante el traslado, priorizando la rapidez del desplazamiento ante la gravedad del caso.
Traslado urgente hasta Las Chafiras
El dispositivo se prolongó hasta Las Chafiras, donde finalmente el paciente fue atendido en un centro médico. La colaboración entre la Policía Canaria y los servicios sanitarios resultó clave para agilizar el traslado en un contexto marcado por las complicaciones derivadas del temporal.
La intervención se produce en un contexto en el que el Gobierno de Canarias mantiene activas las alertas por lluvias, viento, fenómenos costeros e inundaciones ante la evolución de la borrasca Therese, que sigue afectando al Archipiélago y obligando a extremar la precaución en carreteras y zonas costeras.