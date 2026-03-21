Borrasca Therese en Canarias: activan la alerta por inundaciones y desprendimientos

El Gobierno de Canarias ha elevado a nivel de alerta el riesgo por inundaciones y desprendimientos en las islas occidentales y Gran Canaria.
La decisión, tomada este sábado a través de la Dirección General de Emergencias, responde a la persistencia de la borrasca Therese, que mantiene bajo amenaza crítica a las vertientes sur y oeste del archipiélago por el posible desbordamiento de barrancos.
Alerta máxima por inundaciones y crecida de barrancos
La situación meteorológica se ha agravado en las islas de mayor relieve. El Ejecutivo advierte sobre el riesgo de inundaciones pluviales urbanas y el crecimiento súbito de cauces que podrían alcanzar zonas bajas. En las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria, las precipitaciones serán constantes y ocasionalmente fuertes, especialmente en las medianías.
La Dirección General de Emergencias no descarta evacuaciones preventivas en las próximas horas. “Cabe la posibilidad de que pequeños núcleos y diseminados queden aislados”, señala el comunicado oficial. Mientras tanto, en Fuerteventura y Lanzarote, la situación se mantiene en prealerta, con lluvias menos frecuentes pero bajo vigilancia constante por parte de los servicios de rescate.
Peligro por desprendimientos y cortes de carreteras
El acumulado de agua en las cumbres ha saturado el terreno, provocando múltiples desprendimientos que ya afectan a la red vial. La caída de piedras, ramas y árboles es constante en las zonas de medianías, lo que ha obligado a realizar cortes de carreteras en todas las islas montañosas. Esta situación ha dejado ya algunos barrios y caseríos incomunicados de forma temporal.
Ante la gravedad de los hechos, se ha actualizado la situación del PLATECA (Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias). El paso a nivel de alerta permite un seguimiento más estrecho de los daños en infraestructuras y viviendas. El Gobierno autonómico monitoriza minuto a minuto los nuevos incidentes que puedan registrarse debido a la inestabilidad del suelo.
Canarias bajo un cerco de avisos meteorológicos
Desde el pasado miércoles, el archipiélago permanece en un escenario de riesgo múltiple. Se mantienen activas las alertas por viento, fenómenos costeros y nieve en las cumbres de Tenerife y La Palma. La borrasca Therese continúa azotando con fuerza, y las autoridades insisten en la importancia de evitar cualquier desplazamiento que no sea estrictamente necesario en las zonas de cumbre y vertientes expuestas al temporal.