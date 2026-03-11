La Laguna da luz verde a la redacción del nuevo Plan General de Ordenación

El Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo aprobó ayer la adjudicación del contrato para la redacción del nuevo Plan General de Ordenación (PGO) de La Laguna, un documento estratégico que marcará el desarrollo del municipio durante las próximas décadas, según informaron desde el Ayuntamiento.
La adjudicación ha recaído en la UTE Urbanfix–Padrón & Cabrera Asesores Urbanistas–Ingeniería Técnica Canaria, cuya propuesta obtuvo la mejor puntuación técnica y económica en un procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada.
El contrato, con un presupuesto de 1.243.159,74 euros y un plazo de ejecución de 45 meses, permitirá iniciar la renovación integral del planeamiento municipal, vigente desde hace 21 años y ya insuficiente para responder a los desafíos contemporáneos en materia de sostenibilidad, vivienda, movilidad, protección del patrimonio, adaptación climática y cohesión territorial.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó la trascendencia del acuerdo adoptado por el Consejo Rector, en el que están representados todos los grupos políticos de la Corporación local: “Hoy [ayer] damos un paso decisivo para el futuro de La Laguna. Tras más de dos décadas con un planeamiento que ya no responde a las necesidades actuales, iniciamos la redacción de un nuevo Plan General que será la base de un modelo urbano más sostenible, justo y participativo. Este documento marcará el rumbo del municipio durante los próximos años y permitirá afrontar con garantías los retos del siglo XXI”.
Asimismo, el alcalde subrayó que el nuevo PGO se apoyará en la Agenda Urbana Local, aprobada en 2024, y que el proceso se desarrollará con “la máxima transparencia y con un compromiso firme de participación ciudadana en todas sus fases”.
Por su parte, el concejal de Ordenación del Territorio y consejero director de la Gerencia de Urbanismo, Adolfo Cordobés, valoró la adjudicación como “un hito estructural para el municipio” y destacó la calidad técnica de las propuestas presentadas.
“La Laguna se dotará de un instrumento moderno, riguroso y profundamente participativo. El nuevo PGO permitirá planificar las próximas décadas con criterios de sostenibilidad, capacidad de adaptación y cohesión territorial. Es una oportunidad histórica para redefinir nuestro modelo urbano y hacerlo desde el diálogo, la transparencia y la colaboración”, añadió el edil.
Cordobés recordó que el documento se redactará en dos bloques simultáneos (ordenación estructural y ordenación pormenorizada), conforme a la Ley 4/2017 del Suelo de Canarias, lo que permitirá avanzar con agilidad y coherencia en la definición del modelo territorial del municipio.
Asimismo, desde el Ayuntamiento destacaron que el nuevo PGO se concibe como un instrumento “profundamente participativo”, y todas las fases del proceso estarán abiertas a la ciudadanía. Así, entre los mecanismos previstos está la activación del Consejo Asesor de Urbanismo, con representación de los grupos políticos, colectivos sociales, entidades profesionales y consejos municipales; la creación de un órgano de representación vecinal para el PGO, que permitirá canalizar propuestas, observaciones y aportaciones de manera estable, así como un plan de participación que garantizará información accesible, actualizada y comprensible durante todo el proceso.
Este enfoque, valoraron, permitirá que el nuevo PGO refleje las prioridades consensuadas por la comunidad lagunera y que la ciudadanía participe activamente en la construcción del modelo urbano del futuro.
Tras la aprobación de la adjudicación, se abre ahora el periodo legal de 15 días hábiles para la posible interposición de recurso especial en materia de contratación. Solo una vez finalizado ese plazo, y siempre que no exista recurso, podrá formalizarse el contrato, explicaron desde el Ayuntamiento.
Por este motivo, apuntaron, no es posible fijar aún una fecha exacta para el inicio de la Fase 1 de participación ciudadana, que comenzará tras la firma del contrato y la puesta en marcha del equipo redactor. No obstante, el Ayuntamiento indicó que informará públicamente de cada avance del procedimiento.