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Confirmado por RTVE: estos son los rivales de San Juan de la Rambla en el Grand Prix 2026

El municipio tinerfeño ya conoce a los pueblos contra los que competirá este verano en el popular concurso de televisión
Confirmado por RTVE: estos son los rivales de San Juan de la Rambla en el Grand Prix 2026
Ramón García. | DA
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Canarias ya tiene representante para uno de los programas más esperados del verano. San Juan de la Rambla será el municipio que defenderá al Archipiélago en el Grand Prix 2026, tras ser seleccionado entre más de mil localidades de toda España.

El pueblo tinerfeño logra así colarse en una de las competiciones televisivas más populares, en una edición que introduce cambios importantes en las normas y amplía la participación a municipios más pequeños.

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Un cambio clave que abre la puerta a más pueblos

La edición de este año del Grand Prix del Verano modifica su formato para permitir la participación de localidades con menor población. En concreto, el rango baja hasta los 3.000 habitantes, cuando anteriormente el mínimo era de 5.000.

Este ajuste ha sido decisivo para que municipios como San Juan de la Rambla (Tenerife) puedan competir a nivel nacional, en una apuesta de RTVE por acercar el programa a más rincones del país.

En total, 1.034 pueblos fueron invitados a participar. De ellos, 83 superaron una primera fase y finalmente solo 12 han sido seleccionados para competir este verano.

Los 12 pueblos del Grand Prix 2026

Estos son los municipios que participarán en la nueva edición del concurso:

  • Canarias: San Juan de la Rambla (Tenerife)
  • Andalucía: Balanegra
  • Galicia: Muros
  • Castilla y León: Cantalejo (Segovia)
  • La Rioja: Pradejón
  • Asturias: Pravia
  • Cataluña: Polinyà
  • Castilla-La Mancha: Quintanar del Rey
  • Murcia: Blanca
  • Madrid: Serranillos del Valle
  • País Vasco: Zumárraga
  • Comunidad Valenciana: Altura

El formato mantiene su esencia, con pruebas físicas, humor y la implicación directa de los vecinos de cada localidad.

Ramón García repite y el programa sigue en lo más alto

El presentador Ramón García volverá a ponerse al frente del programa por cuarto año consecutivo, consolidando su papel como rostro del concurso.

El espacio, producido por RTVE junto a EuroTV Producciones, se ha convertido en uno de los grandes éxitos recientes de la televisión en España. Desde su regreso en 2023, ha logrado cifras destacadas de audiencia.

El pasado verano reunió a casi 3 millones de espectadores por noche, con una cuota media del 12,4%, superando en más de dos puntos a su principal competidor.

Además, el programa destaca especialmente entre los más jóvenes. Alcanzó un 28,9% de cuota en público infantil, un 23,2% entre adultos de 25 a 44 años y un 11,3% en jóvenes de 13 a 24 años.

Expectación en Tenerife

La participación de San Juan de la Rambla en el Grand Prix 2026 genera ya expectación en la Isla, donde el programa se vive como una oportunidad para mostrar el municipio a nivel nacional.

El objetivo ahora será superar a sus once rivales y llevar el nombre de Canarias lo más lejos posible en una de las competiciones más emblemáticas del verano televisivo.

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