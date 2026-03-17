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Ya es oficial: un municipio de Tenerife participará en el Grand Prix del Verano 2026

San Juan de la Rambla concursará en el popular programa de RTVE: "Ya podemos anunciarlo. Esta vez sí que sí”
Ya es oficial: un municipio de Tenerife participará en el Grand Prix del Verano 2026
Ya es oficial: un municipio de Tenerife participará en el Grand Prix del Verano 2026. | DA
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El municipio de San Juan de la Rambla participará en el Grand Prix del Verano 2026, de RTVE, según ha anunciado el propio Ayuntamiento a través de sus redes sociales. La noticia ha generado expectación entre los vecinos, que celebran el regreso de este popular formato televisivo a la Isla.

El consistorio confirmó que la localidad tinerfeña será una de las seleccionadas para competir en el programa, conocido por sus pruebas físicas, humor y participación ciudadana. “Ya podemos anunciarlo. Esta vez sí que sí”, señalaron en el comunicado publicado.

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La participación en el Grand Prix del Verano supone una oportunidad para proyectar la imagen del municipio a nivel nacional, además de fomentar la implicación vecinal en una de las citas televisivas más seguidas del verano.

Cómo participar en el Grand Prix desde San Juan de la Rambla

El Ayuntamiento adelantó que próximamente se darán a conocer los detalles para que los vecinos puedan inscribirse en las pruebas del Grand Prix del Verano 2026. La intención es formar un equipo representativo del municipio que compita frente a otras localidades de España.

Desde el consistorio piden a los interesados que permanezcan atentos a sus canales oficiales, donde se informará sobre el proceso de selección y los requisitos para participar.

El precedente de San Sebastián de La Gomera

La victoria de San Sebastián de La Gomera en el Grand Prix del Verano 2025 ha marcado un antes y un después en Canarias, pues se convirtió en el primer municipio canario que gana una final del Grand Prix.

Este precedente ha elevado las expectativas en torno a la participación de San Juan de la Rambla, que ahora aspira a repetir ese éxito en la edición de 2026.

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