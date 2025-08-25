‘Silbo power’: San Sebastián de La Gomera hace historia al ganar el Grand Prix 2025

El equipo de San Sebastián de La Gomera se proclamó campeón del Grand Prix de Televisión Española tras ganar en la final al municipio madrileño de Cubas de la Sagra con un resultado de 22 puntos a 18, una ajustadísima puntuación final que evidencia la intensidad con la que se vivió el último programa de esta edición. Además, logró sumar un nuevo récord de audiencia en la noche del lunes.
San Sebastián de La Gomera es el primer municipio canario que gana una final del Grand Prix, que ha contado con presencia canaria en distintas ediciones desde su estreno, con la participación de Haría, en Lanzarote; El Sauzal, Güímar y Buenavista del Norte, en Tenerife; Antigua y Pájara, en Fuerteventura; y Firgas, en Gran Canaria. Tanto Haría como Pájara lograron llegar hasta la final, en los años 1995 y 1997.
Liderado por la alcaldesa Angélica Padilla, San Sebastián de La Gomera defendió el color azul y contó con el apadrinamiento del campeón de motociclismo Jorge Lorenzo.
El equipo gomero arrancó el Grand Prix ganando la primera prueba, Los Recoge Cocos, logrando así la primera posición en la clasificación general y rompiendo con el guion marcado en los programas anteriores, en los que se comenzó con sendas derrotas. La grada azul, acostumbrada ya a la necesidad de las remontadas heroicas, animó con el silbo gomero en cada prueba, empujando a su equipo hacia una victoria que parecía accesible aunque lejana.
Algo nos dice que lo de los 45° de Jorge Lorenzo es deformación profesional…— La 1 (@La1_tve) August 25, 2025
Lo de izquierda y derecha, ya tal. 😅#GrandPrixFinal
⭕️ Directo: https://t.co/2GMl626b9H pic.twitter.com/tiH9NCdRF4
Así, mantuvo su primera posición en el marcador general del Grand Prix hasta que perdió en la emblemática prueba de La Patata Caliente, logrando un valioso empate a 12 puntos en la general que tan solo fue el primer paso para la meteórica remontada del equipo amarillo. A partir de ese momento, la grada azul se abonó de nuevo a los nervios y al sufrimiento, perdiendo en el Champions Prix y en Los Pingüinos Matemáticos, aunque empatando en Los Troncos Locos y ganando en Los Superbolos, pruebas emblemáticas en la historia del programa. A pesar de ese pequeño respiro, el equipo gomero llegó a la última prueba perdiendo por 19 a 21 para enfrentarse a El Diccionario.
San Sebastián recordará por mucho tiempo las remontadas conseguidas gracias a los aciertos en El Diccionario. La alcaldesa, Angélica Padilla, y Lourdes Armas López, asesora cultural de San Sebastián, acompañadas por el padrino, Jorge Lorenzo, lograron el triunfo de los gomeros con dos aciertos frente a los dos errores del equipo amarillo.
3 de 3 y la palmera en pie 🌴— Grand Prix del Verano (@GrandPrix_tve) August 25, 2025
Si la vida es una loca carrera de monos, queremos correr como ellos💪.
Son isleños 🐵#GrandPrixFinal
⭕️ Directo: https://t.co/ecYtgKgaLp pic.twitter.com/PD58RL9ZG8
El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera impulsó la participación en esta edición del concurso con el apoyo del Cabildo de La Gomera, el Gobierno de Canarias y la empresa GuaguaGomera.
Además, el Gobierno autonómico, a través de la marca Volcanic Xperience de GMR Canarias, promocionó productos gastronómicos del Archipiélago durante la semifinal.
Canarias y el Grand Prix
La participación de San Sebastián de La Gomera en esta final supone el regreso de un municipio canario a la fase decisiva del concurso, tras la trayectoria de varias localidades del Archipiélago en ediciones anteriores.
- Haría (Lanzarote, 1995): primer pueblo canario en participar, alcanzó la final de la edición inaugural.
- El Sauzal (Tenerife, 1996): representado por Paulino Rivero, participó en semifinales.
- Pájara (Fuerteventura, 1997): llegó hasta la final, pero cayó ante Murchante (Navarra).
- Firgas (Gran Canaria, 1998)
- Agache-Güímar (Tenerife, 2001)
- Antigua (Fuerteventura, 2003)
- Buenavista del Norte (Tenerife, 2005)
En 2023, el Grand Prix regresó a Televisión Española tras más de una década de ausencia. Presentado por Ramón García junto a Michelle Calvó y Cristinini. En esta nueva edición, con Lalachus y Ángela Fernández como comentaristas, el concurso ha recuperado su lugar como uno de los programas más seguidos del verano.