Ruts & La Isla Music abrirá el concierto de UB40 featuring Ali Campbell de este verano

Ruts & La Isla Music será la artista invitada en el concierto que ofrecerá UB40 featuring Ali Campbell en Tenerife el 1 de agosto, en la zona de aparcamientos del Palmetum de la capital tinerfeña, en una cita organizada por Atlántico Producciones.
Con más de dos décadas de trayectoria, Ruts & La Isla Music se ha consolidado como una de las voces más reconocidas del reggae hecho en Canarias. Cantante, compositora y productora, desarrolla parte de su trabajo creativo desde su estudio de grabación, donde produce su propia música.
Su propuesta integra reggae, neo soul y música latina desde una identidad profundamente isleña, con una fuerte conexión con el público y con el espíritu del directo. Sus canciones abordan el empoderamiento, la igualdad y la resiliencia, con la convicción de que la música puede ser una herramienta para inspirar cambios positivos.
El británico Ali Campbell, voz original y líder histórico de UB40, es una de las figuras más influyentes del reggae internacional. Su repertorio incluye clásicos que han marcado a generaciones, como Red Red Wine, Kingston Town o Cherry Oh Baby.