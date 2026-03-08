‘Sal de mi playlist’: un retrato de la juventud que apuesta por el talento isleño

Radio Televisión Canaria (RTVC) estrenó este miércoles Sal de mi playlist en su nueva plataforma digital, Canarias Play. Se trata de una serie de ocho capítulos, de media hora de duración cada uno, que, con el subtítulo de Las cicatrices que no se ven son las que cambian el ritmo de tu vida, entrelaza las historias de una decena de jóvenes personajes, con la isla de Tenerife como escenario. El canal autonómico coproduce este relato junto a la tinerfeña Glow Films Entertainment [Los Emotions], mientras que su distribución internacional corre a cargo de Sony Music.
“Es una serie coral en la que un grupo de jóvenes, a medida que se van conociendo, empiezan a encontrarse con las primeras turbulencias que se presentan en la vida”, explica el cineasta tinerfeño Eddy Cardellach, director de la serie, productor ejecutivo, junto a su esposa, Marta Martín, y guionista, en una labor que comparte con Marian Jaubert, Alba Martín y Cándido de Armas.
“El título, Sal de mi playlist, es una metáfora sobre la necesidad de cambiar de canción cuando algo no te va bien, o como cuando invitas a que salga de tu vida a una persona que no te convence porque es tóxica”, detalla Cardellach en una charla con DIARIO DE AVISOS.
Danilo Cardia, Sofía Privitera, Daniel Frías, Aurora Cuenca, Neda Badel, Alba Tonini, Adrián Sets, Dorian Sanz, Elisa Cano y Luigi Biondo conforman el elenco de intérpretes, mientras que en la parte técnica, además de los nombres ya mencionados, figuran Manu Muñoz, en la dirección de fotografía; Miguel Cuétara, en el montaje, y Andrey Francés, como ingeniero de sonido, así como todo el equipo que integra la productora Los Emotions.
LA PRODUCCIÓN
“El rodaje ha sido muy intenso”, afirma Cardellach. “Si, por ejemplo, en Hollywood el estándar es rodar dos o tres secuencias diarias, nosotros grabamos una media de seis. Para ello ha sido clave nuestra experiencia de más de 25 años en publicidad y en rodajes. Buscábamos que la serie tuviera mucho ritmo, que las historias y los planos se mezclaran con rapidez. Los personajes presentan varias capas, que se van descubriendo según avanza la trama”.
TENERIFE
Un rodaje (“que, entre una cosa y la otra, contempló jornadas de entre 12 y 14 horas”, subraya el cineasta canario) desarrollado en 56 localizaciones diferentes de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Puerto de la Cruz y el sur de la Isla durante dos meses y medio, incluyendo una semana y media de descanso. “Para poder trabajar de esta manera resultaron esenciales las dos semanas previas que estuvimos ensayando con los actores y las actrices -expone Eddy Cardellach-, que han hecho un trabajo fantástico”. “El reparto es el fruto de un casting online con cerca de 500 intérpretes, del que salieron el centenar que pasó las pruebas presenciales. Buscábamos talento y encontramos diamantes”, resalta el director, productor, colorista, montador, editor y creativo canario.
“Un trabajo muy duro, pero también muy divertido”, resume Eddy Cardellach, quien pone de relieve la implicación de quienes han participado en la plasmación de Sal de mi playlist. “También hemos prestado mucha atención a la estética, la ambientación, la decoración… La serie posee una textura nocturna, pues buena parte de la filmación en las diversas localizaciones la realizamos de noche”, añade.
Pese a que no se trata de una serie musical, la música es protagonista en cada uno de los capítulos. “Encargamos la composición de ocho canciones, además de incluir otros temas de músicos y grupos de las Islas. En conjunto, en Sal de mi playlist se escuchan alrededor de 18 composiciones de artistas de las Islas”, apunta. “La música siempre ha ocupado una parte muy importante en mi vida, he producido discos, desde muy joven trabajé en la radio…, y aquí pude emplearla fusionándola con la trama de la historia que queríamos contar”, apostilla.
Convencido de que la “mejor manera de plasmar con fidelidad las ideas que tienes para proyectos audiovisuales es convertirte tú mismo en su productor”, Eddy Cardellach avanza durante la conversación con este periódico que ya tienen en mente la realización de una película “romántica con tintes de ciencia ficción, así como una serie de misterio”. “Y si Sal de mi playlist recibe una buena acogida por parte del público”, agrega, “haremos una segunda temporada”.
“La ficción es lo que realmente nos apasiona”, señala, “y todo el proceso que va desde esa primera idea hasta su plasmación”. “Somos exigentes con la parte técnica, me encanta trabajar la textura, el cine orgánico, con un buen acabado”, concluye.