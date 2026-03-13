Sara Escudero e Iván Torres son los invitados de ‘Una mala noche’ este domingo

Televisión Canaria emite este domingo, a partir de las 23.55 horas, una nueva entrega de Una mala noche (la tiene cualquiera), el programa presentado por Aarón Gómez, repleto de risas, divertidas conversaciones y puro espectáculo.
La velada contará con dos figuras destacadas: Sara Escudero, referente del monólogo nacional, que desplegará su ingenio y curiosidades del universo del entretenimiento, e Iván Torres, voz principal de Efecto Pasillo, quien regresa a Una mala noche, esta vez para presentar su proyecto en solitario con el espectáculo Más allá del pasillo, trayendo melodías innovadoras y relatos íntimos de su trayectoria.
El equipo de cómicos colaboradores se compone esta vez de Víctor Hubara, en su rol de Kinki, Carlos Pedrós, Carmen Cabeza, Roberto Kamphoff, Ninfa y Jorge Galván, preparados para inundar la noche del domingo con parodias hilarantes.
Una mala noche (la tiene cualquiera) consolida su estatus como referente del late night en el Archipiélago, ofreciendo semana tras semana un cierre festivo e inolvidable con invitados de lujo.