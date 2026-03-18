Tania Safura Adam Mogne abre en TEA la nueva edición del programa ‘La Plaza’

La investigadora, escritora y curadora Tania Safura Adam Mogne inaugura este año el programa La Plaza. Taller de prácticas compartidas de TEA Tenerife Espacio de las Artes. Laboratorio de contra-archivos negros. Preservar las existencias negras frente al silencio de la historia es el título del taller que impartirá este viernes (de 16.00 a 20.00 horas) y el sábado (de 10.00 a 14.00).
En esta actividad, la investigadora Tania Safura Adam Mogne abrirá un espacio de trabajo para artistas e investigadores interesados en explorar metodologías de archivo crítico, producción de memoria y prácticas de investigación artística. El trabajo de este taller se organizará en torno a tres ejes: investigación y recopilación de archivos; ordenación de archivos y creación de colecciones, y fugas públicas, exposiciones, instalaciones y publicaciones.
Las personas interesadas en formar parte de la propuesta formativa, que es de carácter gratuito, deben inscribirse previamente enviando un correo electrónico a la dirección laplaza.tallerestea@gmail.com, indicando nombre completo, DNI/ NIE/ otros y número de teléfono.