‘Sold out’ para ver el estreno teatral del accidente aéreo de Los Rodeos: confirman dos nuevas funciones

La expectación generada por el estreno teatral de ‘Take off (Nada de esto tuvo que haber ocurrido)’, con todas las entradas de las siete funciones vendidas desde hace dos semanas, ha llevado al Auditorio de Tenerife, que produce la obra, a programar dos nuevas funciones.
El dramaturgo José Padilla, autor y director, ha presentado esta producción como “una disección poética” sobre una tragedia legendaria en la conciencia colectiva de Tenerife y que tiene alcance universal.
Todo el elenco ha conseguido “esquivar cualquier visión morbosa” para darle en cambio “una forma de una poesía extraordinaria, de una sutiliza tremenda y sobre todo de un respeto absoluto por todas las personas que fallecieron en aquel fatídico día del 27 de marzo de 1977”, ha explicado.
Padilla ha dicho que cree que se ha conseguido uno de los grandes retos, que era contar la historia teatralmente “con todo el tacto y la poesía que requiere contar un hecho de este calibre”.
Sigue siendo el accidente más grave de la historia de la aviación, con 583 fallecidos, y “ojalá eso siga siendo así”, ha dicho Padilla en un encuentro en el que estuvo acompañado por el consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, y el director artístico del Auditorio de Tenerife, José Luis Rivero.
El dramaturgo ha explicado que su interés por este accidente nace de que “ha quedado como una leyenda” en todos los tinerfeños, un acontecimiento ocurrido cuando él tenía un año, del que siempre oyó hablar y del que se contaban muchas cosas, “algunas que son ciertas y otras que no”.
Pero el desencadenante para llevar ese accidente al teatro le nació al ver una serie de televisión de la que es fan, ‘Breaking Bad’, que transcurre en Albuquerque (Nuevo México), cuyo primer episodio de la tercera temporada arranca con un monólogo del protagonista, Walter White, en el que habla del accidente de Los Rodeos.
Ahí fue cuando Padilla se dijo: “esto lo tenemos que contar, vamos a contarlo nosotros, vamos a contar nuestro punto de vista” sobre un acontecimiento local y universal que marcó a una generación.
El autor no ha querido avanzar mucho sobre el contenido de la obra de teatro, con protagonismo coral y en la que intervienen más de veinte personajes, pero ha dejado claro que no hay morbo ni recreación en la tragedia y que las víctimas no son las protagonistas.
A lo largo del montaje se hace una disección del accidente y de acontecimientos y factores externos que confluyen para que se produzca un hecho fatídico.
En la obra se vislumbra un estado de tensión internacional y nacional, decisiones económicas que condicionan los acontecimientos y afectan “a lo íntimo”, un camino “de lo macro a lo íntimo” que termina por ser planetario, ha adelantado.
“Da la sensación de que un accidente es algo momentáneo, algo azaroso que se sale del orden conocido”, pero resulta que no, que este accidente responde a “un orden que empezó a formarse hace mucho”, y la obra cuenta cómo ese orden da forma a “un acontecimiento devastador”.
Toda la investigación realizada para la producción de esta obra se ha condensado junto al texto teatral en un libro, que será publicado por la editorial Antígona, han explicado José Carlos Acha y José Luis Rivero.
El autor ha subrayado que esta obra, por la que ya hay interés nacional e internacional, no se entendería sin el espacio de creación ‘La Salita’, creado por el Cabildo de Tenerife y el Auditorio de Tenerife para residencias y proyectos relacionados con las artes escénicas.
“Nos han dejado crear a nuestro criterio con total libertad, eso nos permitió volar como nunca se da en una obra de teatro”, ha agradecido.
El consejero insular de Cultura, José Carlos Acha, ha subrayado que el Auditorio de Tenerife funciona como un centro de creación donde no solo se representan obras, sino que se generan proyectos de investigación que culminan en estrenos de alta calidad como este.
El director artístico del Auditorio, José Luis Rivero, ha explicado que ‘Take off’ es el primer fruto del proyecto ‘La Salita’ y ha confirmado que existe un interés “sólido” por parte de programadores nacionales e internacionales, lo que abre la puerta a que la producción inicie una gira fuera del archipiélago.
Las dos nuevas funciones añadidas a las siete con entradas ya agotadas saldrán a la venta este miércoles a partir de las 10:00 horas.