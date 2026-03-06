Así será el teleférico de Santa Cruz de La Palma: 382 metros de desnivel en 4 minutos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma cuenta con un estudio técnico que concluye que es viable conectar la capital palmera con el Mirador de La Concepción mediante un sistema de transporte por cable, una infraestructura que el consistorio considera adecuada a la orografía del terreno.
El informe señala que el trazado tendría una longitud de 815 metros y salvaría un desnivel de 382 metros, alcanzando una cota máxima de 396 metros sobre el nivel del mar, lo que permitiría reducir el acceso actual por carretera, de nueve kilómetros y alrededor de quince minutos, a un recorrido aéreo de menos de cuatro minutos.
El sistema planteado contemplaría dos cabinas con capacidad para entre 32 y 40 personas cada una y un coste aproximado de unos 10 millones de euros.
El alcalde de la capital palmera, Asier Antona, ha señalado que el estudio demuestra la posibilidad de conectar la ciudad con el Mirador de La Concepción mediante una infraestructura “moderna, sostenible y respetuosa con el entorno”, y afirmó que podría convertirse en una iniciativa estratégica de proyección económica y turística.
Por su parte, el concejal de Proyectos Estratégicos, Juan José Cabrera, ha afirmado que disponer de un documento de este nivel técnico permite avanzar “con rigor y responsabilidad” en la valoración del proyecto, aunque ha recordado que, por su carácter supramunicipal, sería el Cabildo de La Palma la institución que debería liderar la iniciativa.
El estudio ha sido elaborado por el ingeniero industrial Pep Mirabet Vallhonesta, especialista en sistemas de transporte por cable con más de tres décadas de experiencia y participación en más de un centenar de instalaciones, entre ellas los teleféricos de Montjuïc y Montserrat.