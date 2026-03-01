comunicaciÓn

Televisión Canaria firma su mejor mes de febrero en 15 años con un 8,2% de cuota de pantalla

La cadena crece casi un 40% desde septiembre y consolida su liderazgo como la televisión pública de referencia en Canarias
César Toledo, administrador general de RTVC, en un exterior de los servicios informativos.
Televisión Canaria cierra febrero de 2026 como la cadena pública más vista en Canarias y lo hace con un 8,2% de cuota de pantalla, firmando el mejor mes de febrero de los últimos quince años.

Este resultado consolida su liderazgo entre las televisiones públicas del Archipiélago y confirma una tendencia de crecimiento sostenido. Desde el pasado mes de septiembre, la cadena acumula un incremento del 39%, reforzando de forma clara su posición en el mercado audiovisual de las Islas.

En el conjunto del mes, Televisión Canaria registra un 8,2% de cuota de pantalla y una media de 19.000 espectadores, lo que supone una mejora de 0,7 puntos y 2.000 espectadores respecto a enero, cuando anotó otro histórico 7,5% y 17.000 espectadores.

La evolución resulta especialmente significativa en la comparativa interanual. Televisión Canaria crece 2,3 puntos de cuota y suma 5.000 espectadores de media frente a febrero de 2025, cuando registró un 5,9% y 14.000 espectadores, confirmando una trayectoria sólida al alza.

El nuevo administrador general de RTVC, César Toledo,ha agradecido a la audiencia de las islas su confianza, y ha felicitado “muy especialmente a los profesionales de la televisión pública canaria, porque sin su talento y compromiso este crecimiento histórico sería imposible”.

“El principal objetivo de Televisión Canaria no es competir por la audiencia, sino ofrecer unos contenidos de servicio público que ninguna otra cadena nacional o plataforma digital ofrecen, y que son una herramienta imprescindible para la vertebración de nuestro territorio, la cohesión social, el desarrollo económico y la defensa de nuestro acervo histórico y cultural”, afirmó César Toledo.

En términos de alcance, 1.243.000 canarios vieron Televisión Canaria a lo largo del mes, lo que representa el 56,4% de la población, y 351.000 espectadores conectaron cada día en algún momento con la cadena.

Estos datos sitúan además a Televisión Canaria en su mejor registro de febrero desde 2011y le permiten ascender al tercer puesto del ranking de cadenas generalistas, por delante de La 1 de TVE.

Con estos resultados, Televisión Canaria consolida su condición de referente audiovisual en el Archipiélago, refuerza su liderazgo entre las cadenas públicas y confirma la confianza mayoritaria de los canarios en una oferta basada en la proximidad, la identidad y el servicio público.

