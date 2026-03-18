‘The Best of Soul’: un gran viaje sonoro desde Nueva York a La Laguna

El Teatro Leal de La Laguna programa hoy miércoles y mañana jueves (20.00 horas) un espectáculo que llega desde Nueva York para poner en escena una de las corrientes musicales más influyentes del siglo XX: el soul. The Best of Soul propone un viaje sonoro por las canciones más emblemáticas de este género y del doo wop, un repertorio que ha marcado generaciones y sigue latiendo en la memoria colectiva, con clásicos inmortales de artistas como Percy Sledge, Otis Redding, James Brown, Sam Cooke, Aretha Franklin y The Temptations. Las entradas se pueden adquirir en los sitios web www.moonwrecords.com y tickety.es.
El espectáculo se articula en torno a seis voces poderosas llegadas directamente desde Nueva York que, lejos de limitarse a la mera interpretación, encarnan la esencia espiritual del soul. Acompañadas por una formación instrumental poco habitual en este tipo de propuestas -cello, violín, viola, guitarra, bajo, batería, percusión, piano y saxofón-, las canciones adquieren nuevos matices.
Esta combinación sonora logra que temas universalmente reconocidos se presenten bajo una luz distinta, más orgánica y cercana, capaz de acariciar la sensibilidad del espectador.
Canciones como When a man loves a woman, Soul man, Up on the roof, Duke of Earl o Stand by me resurgen con una fuerza renovada. Tras visitar escenarios de todo el país, la gira llega a Canarias con una atractiva puesta en escena inspirada en los espacios más espirituales y simbólicos de Nueva York.
IGLESIAS, CLUBES Y CALLES
La ciudad de los rascacielos sirve como telón de fondo conceptual para un espectáculo que en su puesta en escena recrea esos lugares donde la música florece de manera natural, en iglesias, clubes y calles donde el soul encontró su voz. De esta manera, la escenografía y la iluminación acompañan este relato, reforzando la atmósfera íntima y evocadora del concierto.
The Best of Soul es definido como una celebración de un género icónico que supo canalizar emociones universales como el amor, la pérdida, la esperanza o la lucha. “Su despliegue de talento captura la esencia más genuina del soul, alternando baladas apasionadas con ritmos enérgicos que invitan al movimiento y a la conexión colectiva. El espectador no solo escucha, sino que se deja llevar por una montaña rusa emocional que culmina en una experiencia profundamente gratificante”, señalan los promotores de la propuesta musical.