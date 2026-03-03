Un libro, ‘La fragua de la amistad’, explora la relación entre los artistas Martín Chirino y Rafael Monagas

La fragua de la amistad, un libro que recoge la estrecha relación personal y creativa entre el escultor Martín Chirino (Las Palmas de Gran Canaria, 1925-Madrid, 2019) y el pintor Rafael Monagas (San Mateo, Gran Canaria, 1947), se presenta este martes en Gran Canaria y el jueves en Madrid, en sendos actos organizados por Cultura del Gobierno de Canarias. Monagas fue colaborador necesario y amigo cercano de Chirino, apoyándole en la forja del hierro y compartiendo un profundo proceso creativo que enriqueció sus respectivas visiones artísticas.
MORATA DE TAJUÑA
Así lo refleja esta obra editada por Antonio Puente, con ensayos firmados por Nilo Palenzuela, Javier Durán, Sonia Mauricio, Christian J. Perazzone, Idalmy González y el propio editor, en los que se desgrana una relación que se inició en los años 80 en el taller de Morata de Tajuña (Madrid).
La presentación de este martes (19.00 horas) tiene lugar en el Centro de Arte La Regenta, en Las Palmas Gran Canaria, en un acto que contará con la intervención del viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez, Rafael Monagas y Antonio Puente. Dos días más tarde (18.30 horas) habrá también una presentación en la sede de la Delegación del Gobierno regional en Madrid, con la asistencia de la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín.
El libro consta de dos partes, una centrada en Las Conversaciones con el pintor y un ensayo sobre su obra, a cargo del periodista y escritor Antonio Puente. La otra está integrada por un conjunto de artículos sobre el escultor de diversos especialistas, bajo el título común de Las aristas de la espiral, coordinados, asimismo, por Puente, autor también del epílogo sobre Chirino.
Esta iniciativa surge con motivo del centenario del nacimiento de Martín Chirino, con el apoyo de la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias.
PERSPECTIVAS
Tras la publicación de La memoria esculpida (Galaxia Gutenberg, 2019), fruto de las conversaciones mantenidas por Chirino con Antonio Puente, el nuevo libro plantea un doble objetivo: abundar en la figura del escultor desde distintas perspectivas, que hasta la fecha no han sido unitariamente recogidas, y en la del pintor Rafael Monagas, uno de los principales representantes de la llamada Generación del 70, además de máximo colaborador en la fragua de Chirino.