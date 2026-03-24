Valeria Castro emociona a más de 3.000 personas en su concierto en Tenerife

Valeria Castro ofreció este domingo uno de los conciertos más relevantes de su carrera, al reunir a más de 3.000 personas en Tenerife, en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna, en su primer show canario en formato arena. La cita, inicialmente prevista para el 21 de marzo, tuvo que ser aplazada debido a la alerta naranja decretada por el Gobierno de Canarias por la borrasca Therese, pero finalmente pudo celebrarse al día siguiente con total normalidad y manteniendo la misma gran afluencia de público, según destacan sus promotores.
El concierto se convirtió en un emotivo homenaje a Canarias, articulado a través de dos colaboraciones especialmente significativas. Por un lado, Los Sabandeños, referentes históricos del folclore del Archipiélago, con quienes interpretó temas como Debe ser y La raíz, en un momento cargado de identidad y emoción. Por otro, K-Narias, iconos de la música urbana en las Islas, a quienes la artista destacó como pioneras en la industria musical femenina y como referentes de la canariedad a nivel internacional. Junto a ellas, el escenario se llenó de energía con la interpretación de su clásico No te vistas que no vas.
UNIÓN DE GENERACIONES
El broche final de este encuentro en torno a la música llegó con un cierre muy especial, reuniendo a Los Sabandeños y a K-Narias para interpretar juntos Sentimentalmente, “en un momento único que simbolizó la unión de generaciones y estilos de la música canaria”.
La convivencia de ambos proyectos musicales, procedentes de universos sonoros muy diferentes pero profundamente arraigados en la identidad cultural canaria, reforzó el carácter simbólico de la actuación. La presencia de estos artistas invitados, convocados por una figura de una generación más joven, subraya además la voluntad de Valeria Castro de conectar tradición y contemporaneidad dentro de su propuesta artística.
Un encuentro que se vivió como un auténtico agradecimiento a su tierra y a su gente, poniendo en valor la riqueza cultural del Archipiélago a través de la música. La gira en formato arena tendrá su último capítulo el próximo 26 de julio en el Gran Canaria Arena, en una cita que promete volver a reunir emoción, identidad y celebración.
Tras un 2025 en el que ofreció más de 40 conciertos, la artista palmera ha emprendido una gira que servirá como despedida en directo del repertorio que conforma su segundo trabajo discográfico, El cuerpo después de todo, tras debutar con Con cariño y con cuidado (2023). Estos conciertos cierran así de manera simbólica el ciclo del álbum antes de abrir un nuevo capítulo artístico en su trayectoria.