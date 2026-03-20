Aumenta a 18 vuelos cancelados, 3 desvíos y la modificación de trayectos en barco en Canarias por la borrasca Therese

La borrasca ‘Therese’ continúa mostrando su peor cara en el Archipiélago este viernes, 20 de marzo, provocando un auténtico viernes negro para las comunicaciones aéreas y marítimas. Según los últimos datos de operatividad, las condiciones meteorológicas adversas han obligado ya a la cancelación de 18 vuelos, la ejecución de tres desvíos y una reestructuración profunda de las rutas navieras.
Aeropuertos bajo mínimos: Milán y las islas afectadas
La baja visibilidad y el viento racheado han castigado especialmente a los aeropuertos de La Palma (SPC) y El Hierro (VDE). En la “Isla Bonita”, la situación es crítica con 9 cancelaciones desde Tenerife Norte, 3 desde Gran Canaria y una desde el Reina Sofía. Incluso el tráfico internacional se ha visto afectado, con el desvío de un vuelo procedente de Milán (MXP) que tuvo que aterrizar en Tenerife Sur al no poder operar en su destino original.
En El Hierro, la operatividad es casi nula, sumando otras 5 cancelaciones y dos desvíos de vuelos que, tras intentar la aproximación, tuvieron que regresar a sus aeropuertos de origen en Tenerife y Gran Canaria.
Fred. Olsen corta a la mitad la conexión Tenerife-Gran Canaria
El transporte marítimo no corre mejor suerte. La naviera Fred. Olsen Express ha anunciado una reducción drástica en el “puente marítimo” entre Santa Cruz de Tenerife y Agaete. De los seis trayectos programados para hoy, solo se mantienen tres (a las 12:00, 16:00 y 20:00 horas) con el fin de garantizar la seguridad del pasaje ante el fuerte oleaje.
Además, la compañía ha tomado la decisión estratégica de mudar su operativa al Puerto de Las Palmas de Gran Canaria, abandonando temporalmente el muelle de Agaete por las malas condiciones de atraque. Esta modificación se mantendrá, al menos, hasta el primer trayecto de mañana sábado, 21 de marzo.