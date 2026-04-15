Ariane Matiakh y Clara-Jumi Kang debutan con la Sinfónica de Tenerife

La Sinfónica de Tenerife afronta esta semana el programa Danzas de Galánta, una propuesta que combina la creación contemporánea con el gran repertorio sinfónico y concertante. Bajo la dirección de Ariane Matiakh, que debuta con la formación, la cita tendrá lugar este viernes, a partir de las 19.30 horas, en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife, y contará con la participación de la violinista Clara-Jumi Kang, también por primera vez junto con la orquesta, así como el estreno absoluto de Wells of Oblivion, de Òscar Colomina i Bosch.
Este concierto cierra una semana de intensa actividad que incluye una nueva edición de A fULL con la Sinfónica, este jueves (20.00 horas) en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, que estará conducida por el historiador del arte, docente y divulgador cultural Miguel Ángel Cajigal, conocido como el Barroquista.
El eje del programa es el estreno absoluto de Wells of Oblivion (Los pozos del olvido), obra de Òscar Colomina i Bosch encargada por la orquesta. Compositor y director, premiado en el Concurso Internacional Krzysztof Penderecki (2023) y con una creciente proyección en la escena europea, Colomina desarrolla una escritura caracterizada por la imaginación sonora, la expresividad dramática y el refinamiento técnico.
La pieza forma parte del ciclo orquestal Myths, en el que el compositor explora distintas tradiciones míticas vinculadas al agua como espacio de tránsito entre memoria, identidad y transformación.
Inspirada en el folclore chino y en la imagen simbólica del río del olvido, la obra plantea un recorrido sonoro en el que los materiales emergen y se disuelven progresivamente. “Me interesa concebir la música como una arquitectura temporal en la que percepción, memoria e imaginación se entrelazan”, explica Colomina. “La orquesta crea espacios en los que el tiempo parece suspenderse, invitando al oyente a habitar ese tránsito entre lo que fue, el olvido y la posibilidad de un nuevo comienzo”.
El programa continúa con el Concierto para violín n.º 2 (1917) de Serguéi Prokofiev, una partitura de gran lirismo y refinamiento expresivo que encuentra en Clara-Jumi Kang una intérprete de referencia. Ganadora del Concurso Internacional de Indianápolis, la violinista ha desarrollado una destacada carrera internacional con presencia en algunas de las principales orquestas y salas de concierto.
La segunda parte estará dedicada a dos obras inspiradas en la tradición húngara. En Hungaria (1854), Franz Liszt evoca el carácter rapsódico y libre de la música popular, mientras que las Danzas de Galánta (1933) de Zoltán Kodály, una de sus partituras más celebradas, recrean el espíritu del folclore a través de una escritura rica en color y contrastes rítmicos.
La dirección correrá a cargo de Ariane Matiakh, actual titular de la Württembergische Philharmonie Reutlingen, cuya trayectoria combina una amplia versatilidad estilística con una intensa actividad en el ámbito sinfónico y operístico internacional.
LOCALIDADES
Las entradas para este concierto están disponibles en la web www.sinfonicadetenerife.es, por teléfono y en la taquilla del Auditorio de Tenerife (de lunes a viernes, de 10.00 a 17.00 horas; sábados, de 10.00 a 14.00 horas).
Quienes deseen profundizar en el programa podrán asistir al Mirador musical, un encuentro previo con los artistas invitados que tendrá lugar a las 18.45 horas en la Galería Castillo del Auditorio. Además, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música (Atadem) organiza también una charla divulgativa a las 18.30 horas en la sala Alisios, impartida en esta ocasión por Sergio Rodríguez.
Para este concierto estará además disponible la Lanzadera Sinfónica, un servicio gratuito de guaguas de Titsa que conecta distintos puntos del norte y sur de la Isla con el Auditorio. Las plazas pueden reservarse hasta las 23.00 horas del día anterior al concierto.
DIVULGACIÓN
Previamente, este jueves, el Paraninfo de la Universidad de La Laguna acogerá una nueva cita de A fULL con la Sinfónica, un ciclo promovido junto con la Fundación DISA y la propia institución. El programa, centrado también en las Danzas de Galánta, estará dirigido por Matiakh, mientras que el divulgador Miguel Ángel Cajigal, el Barroquista, acompañará al público con claves de escucha y contexto, en un formato dinámico y cercano.