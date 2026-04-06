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Artemis II, en directo: la tripulación bate el récord de mayor distancia recorrida desde la Tierra

Sus astronautas ya son los humanos que más lejos han estado de la Tierra
Artemis II vuela sobre la Luna, en directo
Artemis II vuela sobre la Luna, en directo. | DA
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La tripulación de Artemis II –los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen– ha batido el récord de la mayor distancia recorrida por una misión tripulada desde la Tierra, superando el establecido en 1970 por el Apolo 13 durante su regreso de emergencia a la Tierra, según ha informado la NASA este lunes.

La nave espacial lo ha logrado hacia las 13:56 hora del este de Estados Unidos (19:56 hora española). Seis horas después, a las 19:07 horas del este de EEUU (1:07 hora española), está previsto que la nave alcance su distancia máxima, un total de 252.760 millas desde la Tierra (es decir, 406.777,9 kilómetros –km–). En comparación, el Apolo 13 llegó a las 248.655 millas (o lo que es lo mismo, 400.171,5 km) desde la Tierra.

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La NASA ha indicado que la observación lunar está programada para comenzar alrededor de las 14:45 hora del este de EEUU (21:45 hora española). El sobrevuelo, de aproximadamente siete horas de duración, abarca el período en que la nave espacial Orion estará lo suficientemente cerca de la Luna como para que la tripulación pueda realizar observaciones detalladas de las características geológicas de la superficie lunar.

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