Camacho y Sá Pessoa cocinan a cuatro manos en Alma (Lisboa)

Turismo de Tenerife reforzó su apuesta estratégica en Portugal a través de la consolidación de la asociación con el chef Henrique Sá Pessoa (dos estrellas Michelin en su restaurante Alma, sito, en el Páteo Bagatela (Lisboa) en un encuentro gastronómico exclusivo dirigido a periodistas e influencers, que también contó con la presencia de representantes de diversas instituciones portuguesas así como españolas en el país luso.
Esta cita surgió tras una relación de proximidad que se estrechó en enero de 2026, durante Madrid Fusión, donde el chef portugués y Jesús Camacho, del restaurante Donaire (una estrella Michelin, en el hotel GF Victoria, en Costa Adeje), identificaron una sintonía creativa inmediata, potenciada por las raíces españolas de Sá Pessoa y por la calidad de los ingredientes de Tenerife.
La colaboración con el chef portugués -que continuará con otras acciones en el futuro- incluyó ya una visita de este a la isla para conocer productores y orígenes, que se concretó en un menú diseñado a cuatro manos que reveló el alma tinerfeña en pleno corazón de Lisboa.
El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, destaca que “esta acción en Lisboa refuerza el posicionamiento de Tenerife como un destino gastronómico de primer nivel en Europa. Nuestra cocina es hoy una de las expresiones más auténticas de la identidad de la isla, capaz de conectar con mercados estratégicos como el portugués a través de valores compartidos como el producto, la tradición y la innovación. Apostamos por una promoción que trasciende lo convencional y sitúa la experiencia culinaria en el centro de nuestra propuesta turística”.
Dimple Melwani, CEO de Turismo de Tenerife, subraya la importancia de esta estrategia a largo plazo para el mercado portugués: “este tipo de iniciativas responden a una estrategia sólida y sostenida para reforzar la presencia de la isla en el mercado portugués, posicionando nuestra propuesta gastronómica como uno de los principales motores de atracción.
El chef del restaurante Donaire Jesús Camacho destaca también la importancia de este intercambio: “Esta colaboración nos permitió traer la esencia de Donaire y la fuerza de los productos de Tenerife a Lisboa. Cocinar con Henrique Sá Pessoa fue un ejercicio de sintonía absoluta”.