Canarias traza su hoja de ruta hacia una movilidad sostenible y adaptada hasta 2050

El Gobierno de Canarias ha dado un paso decisivo en la planificación del transporte del Archipiélago con la presentación de la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de Canarias (Movic), un ambicioso plan que marcará el rumbo del sistema de movilidad durante las próximas tres décadas. Con horizontes fijados en 2030, 2040 y 2050, la iniciativa busca transformar el modelo actual hacia uno más limpio, eficiente y centrado en las personas.
Durante el acto de presentación, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez Valido, y el viceconsejero de Infraestructuras, Francisco Javier González Díaz, destacaron que esta estrategia se sustenta en un análisis exhaustivo de los flujos de transporte, alejándose de soluciones preconcebidas. El objetivo es responder a los retos específicos de Canarias como región ultraperiférica, donde confluyen la necesidad de cohesión territorial, la protección ambiental y la alta dependencia del turismo.
La singularidad geográfica del Archipiélago, compuesto por ocho islas con realidades muy diversas, ha sido uno de los ejes clave en la elaboración del plan. Cada isla y cada municipio presentan características propias que exigen soluciones a medida.
En este sentido, el Ejecutivo autonómico insiste en la necesidad de garantizar conexiones eficaces, accesibles y sostenibles tanto a nivel insular como interinsular, nacional e internacional, en un territorio marcado por su fragilidad ambiental y limitaciones de espacio y recursos.
Uno de los pilares de Movic es la transformación del uso del espacio público. La estrategia plantea reducir la dependencia del vehículo privado motorizado y otorgar mayor protagonismo al transporte público y a formas de movilidad activa, como la bicicleta. Este cambio estará apoyado por la innovación tecnológica y la digitalización, herramientas clave para optimizar los servicios y mejorar la información ofrecida a los usuarios.
La participación ciudadana se configura como otro de los elementos centrales del proyecto. Lejos de diseñarse de manera unilateral, la estrategia se apoya en principios de participación, transparencia y evaluabilidad. El proceso ya ha incluido un amplio trabajo de campo con más de 5.000 encuestas domiciliarias y 7.688 entrevistas realizadas en puertos y aeropuertos, además del análisis de datos de telefonía móvil para comprender los patrones de movilidad en las islas.
Para reforzar este enfoque participativo, el Gobierno ha habilitado una página web oficial que permite a ciudadanos, empresas e instituciones aportar propuestas. Asimismo, está prevista la celebración de talleres presenciales en las ocho islas dirigidos a cabildos, ayuntamientos y colectivos vecinales, con el fin de enriquecer el documento final.
El Ejecutivo autonómico prevé aprobar definitivamente la estrategia a comienzos de 2027, tras culminar este proceso colaborativo. El objetivo último es liderar la transición ecológica en el Archipiélago, promoviendo un sistema de transporte más sostenible, con menor dependencia del vehículo privado, mayor impulso al transporte colectivo y una planificación coordinada entre territorios.
Con Movic, el Archipiélago canario se posiciona ante el reto de redefinir su movilidad en un contexto de cambio climático y crecimiento turístico, apostando por un modelo que combine el desarrollo económico, la cohesión social y la preservación del entorno natural.