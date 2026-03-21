La movilidad en Tenerife, responsabilidad de todos

“Si puedo, prefiero ir en guagua”. La frase cobra cada vez más fuerza en Tenerife. El número de personas que confían en el transporte público para ir al trabajo, a una cita médica o a su playa favorita, crece por días, reflejando un cambio en la manera de moverse por la isla.
Así lo confirman los datos. La red de guaguas y tranvía transportó a más de 110 millones de pasajeros en 2025, una cifra histórica. Si se compara con 2023, año en el que inició la gratuidad, el número de usuarios que han optado por el transporte colectivo se ha duplicado.
Para la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, la respuesta de la ciudadanía es esencial. “Hemos realizado un esfuerzo inversor sin precedentes para modernizar nuestro transporte público, pero ahora queda el paso decisivo: que la ciudadanía apueste por la guagua. Por una movilidad sin coste para su economía y que mejora su calidad de vida. Construir un modelo de isla más sostenible es responsabilidad de todos”, apunta.
Para propiciar ese cambio de hábito, el Cabildo ha impulsado una estrategia ambiciosa de refuerzo del transporte público. La corporación ha destinado en este mandato más de 650 millones de euros al área de Movilidad, impulsando una transformación integral del servicio.
Así, Tenerife ha incorporado 351 guaguas nuevas en tres años, logrando la flota más moderna de España. El número de plazas en guaguas alcanza su máximo histórico, superando los 160 millones, y la plantilla de profesionales se ha ampliado en más de 300 personas en este período.
El impacto de la gratuidad
El esfuerzo inversor del Cabildo ha sido indispensable para mantener la gratuidad del transporte público. Desde que se puso en marcha en 2023 -con el gobierno de Rosa Dávila-, y hasta 2025, la corporación insular ha destinado más de 160 millones de euros a esta medida; es decir, ha aportado, con fondos propios, el 53% de la financiación total.
La gratuidad ha sido un detonante claro para el fomento del transporte público, y los resultados son incontestables. En tres años, la iniciativa ha beneficiado a 288 millones de viajeros, con un impacto directo en la descongestión de las carreteras, al haber evitado 63 millones de desplazamientos en vehículo privado.
Guaguas de dos pisos
Una de las imágenes más claras de esta revolución se dio esta semana con la llegada a Tenerife de la primera guagua de dos pisos. La unidad comenzará a prestar servicio dentro de un mes en la autopista del sur, concretamente en la línea 110, que une Santa Cruz y Costa Adeje.
“Se trata de una de las rutas más demandadas de TITSA en el sur de la isla. Con una frecuencia de 15 minutos, esta línea transportó a más de 1,2 millones de viajeros en 2025”, explica la presidenta.
Es la primera, pero no la última. En total, llegarán a Tenerife, antes de verano, 13 guaguas de dos pisos, que irán destinadas tanto a la línea 110, como a la 112 (Santa Cruz – Los Cristianos) y la 108 (Santa Cruz – Icod de los Vinos). Estos nuevos vehículos supondrán un salto extraordinario de capacidad, al pasar de 59 a 85 asientos por vehículo.
“Esto implica que, en estas tres rutas pasaremos de ofrecer cuatro millones de plazas a más de seis millones”, recalca la presidenta.
Según explica la consejera insular de Movilidad, Eulalia García, la primera de estas guaguas se encuentra ya en las cocheras de TITSA en Cuevas Blancas, donde han comenzado los trabajos para adaptarla a la tecnología 4G y los sistemas que utiliza en su flota la empresa pública.
Más frecuencia, menos emisiones
La modernización de la flota ha ido acompañada de un aumento significativo de las frecuencias. Por primera vez, el número de kilómetros recorridos supera los 40 millones, otro récord en la trayectoria de TITSA.
Al año, se realizan 234.429 viajes más que en 2022. Pese a este refuerzo, las emisiones de CO2 se han reducido un 7%, gracias a la apuesta por vehículos más sostenibles y eficientes, con un 50% de flota híbrida.