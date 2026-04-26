Un cuatro manos entre los chefs de La Brasserie y Upalupa

El restaurante Upalupa Moments&Tastes, ubicado en el hotel Bahía del Duque, junto a la playa del Duque, acogerá los días 1 y 2 de mayo , en horario de cena, una experiencia gastronómica única concebida por los chefs Eliana Real y Lucas Ordóñez.
El evento, denominado Upalupa 4 manos, trata de un diálogo entre los dos cocineros. Eliana Real está al frente del restaurante La Brasserie by Pierre Résimont, chef belga con dos estrellas Michelin en su país y Lucas Ordóñez, chef del restaurante anfitrión y jefe de cocina de las Villas del citado hotel.
El almuerzo de presentación tuvo lugar el viernes, con la asistencia de Juan Miguel Cabrera, chef ejecutivo del Bahía del Duque, quien explicó los detalles de esta jornada. El menú degustación comenzó con un aperitivo de steak tartare, con su toque picante, muy agradable al paladar. Le siguió un ravioli de foie gras, caldo de setas, miso blanco y trufa negra, que estaba muy rico.
Otro plato, que deberían mantener en la carta del restaurante, es una sobresaliente panceta con cremoso de maíz, cebolla encurtida, aceituna negra y lima.
Para los aficionados al mundo marino, un medregal con sus falsas escamas de papa bonita, mantequilla tostada y una ensalada de hinojo que estaba estupendo.
El último plato fuerte del menú degustación fue un carré de cordero con una reducción de vino y granada, acompañado de coliflor ahumada y una salsa gremolata, cuyos componentes básicos son perejil, ajo y ralladura de limón, muy empleada en la gastronomía italiana, un plato sencillo pero refinado.
De postre, una espectacular presentación de una tarta de mandarina y merengue quemado, que me gustó mucho, y una brownie de chocolate blanco, helado de jengibre, mango, crumble de coco y lima con albahaca limón, que puso un punto final a un excelente menú para el próximo puente de mayo
El menú fue armonizado por una interpretación del bloody Mary, un Vega Norte de albillo criollo, un Rubicón rosado, un Louis Goudard Viña Frontera, un Origen 1989 tinto de varietales , un gran Salmor Viña Frontera y un cóctel Pink Blush.
El preció del menú degustación es de 65 euros por personas y el maridaje de vinos y coctelería de 35 euros por persona.
El menú estara disponible, no solo para los huéspedes del hotel, sino también para los clientes no alojados en el Bahía del Duque.