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Alerta por Maximino, desaparecido en Canarias desde el 4 de abril: “Necesita medicación”

La Policía Nacional pide que quien disponga de información sobre el desaparecido les contacte a través del 091
La Policía Nacional pide colaboración para encontrar a Maximino, desaparecido en Canarias: necesita medicación urgente
Maximino G.R., desaparecido en Canarias. | CNDES
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La Policía Nacional ha solicitado colaboración para encontrar a Maximino G.R., de 78 años, y desaparecido en Canarias desde el 4 de abril.

Maximino es de constitución delgada, mide 1,65 metros, tiene los ojos de color marrón y es canoso. Actualmente necesita medicación.

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Por ello, desde la Policía Nacional se pide que quien disponga de información sobre el desaparecido les contacte a través del 091.

Maximino G.R., desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria
Maximino G.R., desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria. | CNDES

QUÉ HACER ANTE UNA DESAPARICIÓN

Desde SOS Desaparecidos recuerdan la importancia de actuar con rapidez ante una posible desaparición. Entre las principales recomendaciones destacan analizar los hábitos de la persona desaparecida y contactar con su entorno más cercano para reconstruir sus últimos movimientos.

Si no existe una explicación clara, es fundamental acudir de inmediato a la Policía para formalizar la denuncia. Las primeras horas son clave para activar los protocolos de búsqueda.

También se recomienda difundir el caso a través de medios de comunicación y redes sociales, siempre utilizando canales oficiales y evitando publicar datos sensibles como teléfonos de familiares.

Otra de las claves es mantener contacto constante con las autoridades y colaborar con distintos organismos que puedan ayudar en la búsqueda, como servicios sociales o equipos de emergencia.

Además, una vez localizada la persona, es imprescindible retirar la denuncia, eliminar carteles y actualizar la información en redes para evitar confusiones.

La rápida difusión y la colaboración ciudadana siguen siendo herramientas fundamentales en la resolución de casos de personas desaparecidas en Canarias.

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