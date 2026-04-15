Abierto el plazo para los másteres 2026/27 de la ULL: fechas clave y requisitos

La Universidad de La Laguna ha abierto el plazo de admisión condicionada a másteres universitarios para el curso académico 2026/27, una modalidad que permite al estudiantado solicitar plaza en estos estudios oficiales aun cuando no haya finalizado todavía la titulación de acceso o no disponga todavía de la acreditación de idioma. El periodo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 13 de mayo de 2026.
Esta vía está dirigida principalmente a alumnado que se encuentra en la fase final de su grado y prevé cumplir los requisitos en las semanas siguientes. En términos generales, para poder acceder definitivamente será necesario contar con el título universitario y acreditar el nivel de idioma exigido —habitualmente un B1 de inglés—. No obstante, la admisión condicionada permite participar en el proceso y optar a una plaza de forma anticipada, siempre que, en el momento de la revisión administrativa, se haya finalizado la titulación o, como máximo, queden pendientes hasta 9 créditos, el Trabajo de Fin de Grado (TFG) y/o la acreditación de idioma.
La adjudicación de plazas priorizará a quienes ya cumplan todos los requisitos, mientras que el estudiantado admitido de forma condicionada podrá consolidar su plaza en función de su situación académica y del número de vacantes disponibles. En cualquier caso, deberán completar los requisitos antes de las fechas establecidas para mantener la matrícula.
La oferta académica incluida en esta fase abarca másteres de distintos ámbitos de conocimiento —desde ciencias experimentales y de la salud hasta ingeniería, ciencias sociales o humanidades—, cuyo listado completo puede consultarse aquí, junto con el calendario detallado del proceso de admisión.
Asimismo, la Universidad de La Laguna abrirá en una segunda fase el plazo de solicitud para aquellos másteres que no contemplan la modalidad de admisión condicionada. En este caso, la presentación de solicitudes se realizará del 9 al 16 de junio de 2026, con una convocatoria extraordinaria prevista del 25 al 27 de agosto, en caso de que queden plazas vacantes.
Estos programas, entre los que se incluyen titulaciones habilitantes y de especialización en distintos ámbitos, también pueden consultarse en este enlace, donde se recoge igualmente el calendario correspondiente a su proceso de admisión.
Toda la información relativa a requisitos, procedimiento de solicitud y características de la admisión condicionada está disponible en el portal oficial de la Universidad de La Laguna.