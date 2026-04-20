Fallece la mujer herida crítica en el trágico incendio de Tenerife: aumentan a cuatro las víctimas mortales

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha confirmado este lunes el fallecimiento de la mujer que permanecía ingresada en estado crítico en el Hospital Universitario de Canarias (HUC). La paciente era una de las personas afectadas por el grave incendio declarado el pasado sábado en un bloque de viviendas del municipio de Los Realejos.
Con esta nueva pérdida, el balance total de víctimas mortales por el siniestro se eleva a cuatro fallecidos. El deceso coincide con el primer día de luto oficial decretado por el Ayuntamiento realejero en memoria de los vecinos que perdieron la vida a causa de la inhalación de humo tóxico.
Cuatro víctimas mortales
El fuego, que se originó de madrugada en la calle Los Bancales, en el núcleo de Toscal-Longuera, ha dejado un rastro de tragedia en el edificio Rosme II.
Hasta el momento, las víctimas confirmadas son una mujer jubilada de 75 años, un matrimonio de 64 y 65 años, y la mujer fallecida recientemente tras no poder superar la gravedad de sus lesiones respiratorias.
Desde el centro hospitalario se ha informado de que, a pesar de los esfuerzos del equipo médico, el estado de la paciente era de extrema gravedad desde su ingreso.
Las otras personas afectadas en el siniestro continúan bajo seguimiento, aunque la mayoría de los residentes desalojados han podido encontrar refugio con familiares o en establecimientos hoteleros.
Investigación de la Policía Científica
Efectivos de la Policía Científica se han incorporado hoy a las labores de inspección en el inmueble siniestrado. El objetivo principal de los peritos es determinar el origen exacto del foco, localizado inicialmente en la primera planta del edificio. Aunque las primeras hipótesis de los servicios de emergencia apuntan a un hecho accidental, la investigación sigue abierta para descartar cualquier anomalía eléctrica.
El alcalde de Los Realejos, Adolfo González, ha advertido de que el inmueble presenta daños estructurales y estéticos severos debido a la densa columna de humo negro que se propagó por el hueco de la escalera. Según las valoraciones técnicas, los vecinos podrían tardar meses en regresar a sus hogares, dado que el edificio de 16 viviendas requiere de una reforma integral.
Luto oficial en el municipio
El Ayuntamiento de Los Realejos mantiene activados los tres días de luto oficial. Las banderas ondean a media asta y se han suspendido todos los actos institucionales programados. La corporación local ha reiterado que se mantiene a disposición de los afectados para ofrecer asistencia social y psicológica tras este suceso que ha conmocionado al norte de Tenerife.
Actualmente, el edificio permanece precintado y bajo custodia de la Policía Nacional mientras se completan los informes técnicos y de las compañías aseguradoras. La prioridad municipal se centra ahora en la búsqueda de alternativas habitacionales para las familias que no pueden retornar a sus casas a corto plazo.