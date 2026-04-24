Fuentes de la Voz desarrolla la próxima semana una residencia en El Sauzal

El centro de formación vocal Fuentes de la Voz abre una residencia de primavera en Tenerife. La propuesta inicia el proceso de colaboración de la entidad y el Teatro El Sauzal para abrir una sede estable que imparta cursos en el periodo primaveral y acerque a la Isla los amplios conocimientos y la experiencia de este centro referente del trabajo vocal en España.
En esta primera ocasión se organiza un curso de 22 horas del 29 de abril al 3 de mayo en el Centro Cultural de El Sauzal. Vicente Fuentes impartirá una primera formación, El cuerpo como instrumento productor de la voz. Actores, cantantes, profesores, periodistas, abogados, políticos y, en suma, cualquier persona interesada, hallarán una guía práctica sobre esta parte indisociable de la persona.
Las sesiones del 29 y 30 de abril serán en horario de tarde y las de mayo, de mañana. El precio del curso es de 150 euros. La matrícula podrá realizarse en las oficinas del Teatro El Sauzal. El cupo es de 16 plazas.
Toda la información sobre la iniciativa, patrocinada por el Ayuntamiento de El Sauzal y organizada por MCB Gestión Cultural, se halla en el enlace web https://teatroelsauzal.com/talleres/.
LA TRAYECTORIA
Vicente Fuentes (Los Realejos, 1947) es doctor por la Universidad de Alcalá en Teoría, Historia y Práctica del Teatro, dentro del Departamento de Filología; catedrático emérito de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (Resad), en el departamento de Voz y Lenguaje, y asesor de verso de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC). Forma parte del Laboratorio de la CNTC para la formación de los jóvenes actores de La Joven Compañía.
En 1975 es becado por la Fundación Juan March para ampliar estudios teatrales en Inglaterra. En Londres investiga con el profesor Roy Hart y redacta su trabajo La voz humana u objetiva. Completa su formación teatral en Stratford con Cicely Berry, directora vocal de la Royal Shakespeare Company.
Es miembro fundador del Roy Hart International Center, en Francia. Participa en las producciones más importantes de este grupo de investigación y desarrolla el trabajo de la voz humana según el método del maestro Roy Hart.
En 1987 asiste a los cursos de patología vocal impartidos por el foniatra y profesor Guy Cornut, de la Universidad de Lyon. Allí investiga los comportamientos laríngeos de ciertos sonidos multifónicos.
En 1990 regresa al quehacer teatral español, y desde esta fecha forma parte de la Resad. Maestro en muchas actividades de la formación de La Abadía, colaboró en el programa Cómicos de la Lengua de la Real Academia Española, dirigido por José Luis Gómez. Igualmente, colabora con la Compañía Nao d’amores, donde desarrolla una importante labor investigadora y formativa en el contexto del teatro prebarroco.