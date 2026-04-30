La generación de electricidad con la eólica marina marcha viento en popa

La energía eólica marina aprovecha la fuerza del viento en alta mar para generar electricidad mediante aerogeneradores instalados en el océano.
Al no encontrar obstáculos, como montañas o edificios, los vientos marinos son más fuertes, constantes y menos turbulentos que en tierra, lo que permite obtener una mayor producción energética. El proceso comienza cuando el viento mueve las palas de la turbina, transforma la energía cinética en eléctrica a través de un generador interno y se envía mediante cables submarinos a una subestación marina y, posteriormente, a la red terrestre.
Hay dos tipos principales en función de la profundidad: estructuras fijas (cimentadas directamente en el lecho marino, comunes en aguas de hasta 50 metros) y plataformas flotantes (ancladas al fondo con cables y catenarias; permiten ubicar parques en zonas mucho más profundas).
Entre las ventajas figuran la vida útil de los equipos, la reducción del impacto visual y acústico en sitios habitados, y una producción más estable y abundante. Los elevados costes iniciales y los eventuales efectos sobre los ecosistemas marinos (ruido o contaminación por metales pesados) son algunos de los inconvenientes identificados.
Epicentro logístico para la eólica marina europea, España es líder tecnológico en eólica marina flotante: acumula gran parte de las soluciones técnicas mundiales. El Gobierno ha elaborado una hoja de ruta para llegar a los 3 GW (gigavatios) de potencia en 2030. Regiones como Galicia, Andalucía y Canarias son estratégicas por su alto recurso eólico. “Contamos con infraestructuras competitivas, experiencia logística y un firme compromiso con la sostenibilidad”, resaltó el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, en la Wind Europe, uno de los principales encuentros internacionales del sector. El sistema público nacional constituye “un activo esencial, no solo como puntos de ensamblaje y operativa de carga y descarga, sino también como centros de innovación industrial”.
En el marco de esa feria, el consejero de Transición Ecológica y Energía del Ejecutivo canario, Mariano Hernández Zapata; la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, y la gerente del Clúster Marítimo de Canarias, Elba Bueno, entre otros asistentes, inauguraron el estand del Archipiélago, “el lugar idóneo” para albergar el primer parque frente a la costa de Gran Canaria. “Esperamos que el ministerio haga pronto un anuncio”, comentó Zapata, y que “se pongan en relieve las alegaciones”, en el proceso de consulta previa a la orden sobre las bases de la subasta, para un proyecto piloto. Ya el 27 de febrero salió en el Boletín Oficial del Estado la solicitud de autorización y la declaración de impacto ambiental de Primavera, un parque en Granadilla de Abona (Tenerife).