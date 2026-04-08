Hecansa mantiene acuerdos con cadenas hoteleras para la formación en centros de trabajo

Casi 130 estudiantes de Hecansa reciben en este curso una formación teórica y práctica en las aulas de los hoteles escuela de Santa Brígida y Santa Cruz, en el caso de los que estudian la modalidad dual general, y otra práctica en empresas líderes en turismo y hostelería en Canarias, como Iberostar, H10, Princess, Satocan y Barceló en ciclos formativos de hostelería y turismo, entre el alumnado que cursa la modalidad dual intensiva. Este alumnado recibe un 50% de su proceso de enseñanza aprendizaje en las aulas de los hoteles escuela de Hecansa y el otro 50% se dedica a su aprendizaje práctico en empresas líderes en los sectores del turismo y la hostelería.
Hecansa imparte en este curso ciclos de grado superior de Formación Profesional Dual Intensiva en Dirección de Cocina y Gestión de Alojamientos Turísticos en los hoteles escuela de Santa Brigida y Santa Cruz, así como el ciclo de grado superior de FP Dual Intensiva en Dirección de Servicios de Restauración en el Hotel Escuela Santa Cruz.
A esta oferta formativa se suman los ciclos de grado medio de FP Dual General en Cocina y Gastronomía en los dos hoteles escuela, así como el ciclo de grado medio de FP dual general en Dirección de Cocina en el Hotel Escuela Santa Cruz y el ciclo de Grado Superior de Dirección de Servicios de Restauración en formato virtual, organizado desde el Hotel Escuela Santa Brígida.
Las actividades extraescolares también juegan un papel muy importante para acercar a estudiantes de Hecansa a centros profesionales donde pueden conocer el trabajo que se realiza a diario. De hecho, en enero pasado diez estudiantes de Hecansa participaron activamente en programas prácticos desarrollados en el stand de Canarias en Fitur 2026.