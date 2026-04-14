HiperDino convierte varios de sus establecimientos en espacios cardioprotegidos

HiperDino continúa impulsando medidas para garantizar el bienestar de su clientela durante su experiencia comercial en sus establecimientos. Así, desde hace unas semanas ha instalado en varias de sus instalaciones, 34 desfibriladores para el abordaje de primeros auxilios ante posibles incidencias cardiorrespiratorias.
Impulsada y organizada esta medida por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la cadena de supermercados, que se ha encargado de su instalación y su correcto funcionamiento, y que está coordinado por Lidia Sánchez, con esta actuación da cumplimiento al Reglamento por el que se regula la utilización de desfibriladores semiautomáticos y automáticos externos (en adelante DESA), ubicados fuera de centros sanitarios. Para ello, HiperDino ha apostado por un modelo de última tecnología como es el Primedic Mod Pac, un desfibrilador externo semiautomático (DESA) de última generación, diseñado para facilitar la atención inmediata en caso de parada cardiorrespiratoria.
Para la responsable del Servicio de Prevención, “con esta actuación no solo cumplimos con la normativa que ampara y regulariza la instalación de estos importantes y necesarios dispositivos de atención sanitaria, sino que además nos convertimos en espacios seguros para nuestro personal y nuestra clientela. Es una garantía para ambos, de que en nuestra cadena de supermercados nos tomamos muy en serio su seguridad, su salud y por supuesto, su atención”, ha indicado.
Disponer de un DESA, en estos centros, convierte a HiperDino en un espacio cardioprotegido al disponer de un desfibrilador externo (DEA o DESA) operativo, correctamente señalizado y mantenido. Además, la cadena de tiendas dispone de personal formado en RCP y en el uso del desfibrilador. Su objetivo es ofrecer una respuesta inmediata ante una parada cardíaca mientras llegan los servicios de emergencia.