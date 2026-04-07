El IES Puntagorda, referente educativo en la comarca oeste de La Palma, da un paso de gigante en su compromiso con el desarrollo social y profesional de la Isla. De cara al próximo curso escolar 2026/2027, el centro ha anunciado la incorporación del Ciclo Formativo de Grado Superior en Integración Social, una titulación con alta demanda laboral que se impartirá bajo una modalidad pionera en el centro: la semipresencial en horario de tarde.
Esta iniciativa tiene como objetivo fundamental diversificar la oferta formativa en una zona eminentemente rural, permitiendo que el alumnado local no tenga que realizar grandes desplazamientos para acceder a una cualificación profesional de alto nivel.
Integración Social: Una profesión con futuro en La Palma
El Grado Superior en Integración Social capacita a los estudiantes para diseñar e implementar intervenciones que mejoren la vida de colectivos vulnerables. En una isla como La Palma, donde la mediación comunitaria y la atención a la diversidad son pilares del bienestar social, las salidas profesionales son amplias: desde servicios sociales municipales hasta ONGs y centros de atención especializada.
Además, el programa destaca por su formación dual. Los alumnos realizarán prácticas en centros de trabajo del entorno, lo que facilita una inserción laboral directa en la propia isla, conectando el talento joven con las necesidades de las empresas y administraciones locales.
La ventaja de la modalidad semipresencial en el IES Puntagorda
La gran novedad de esta oferta es su flexibilidad. Al ser un ciclo semipresencial, el IES Puntagorda abre sus puertas a un nuevo perfil de estudiante: personas adultas que ya están trabajando o ciudadanos con cargas familiares que desean mejorar su formación sin la presión de la asistencia diaria obligatoria.
Este formato híbrido reduce la necesidad de desplazamientos diarios por la complicada orografía insular, modernizando la educación en zonas rurales mediante metodologías innovadoras y adaptadas al siglo XXI.
Oferta completa del IES Puntagorda para el curso 2026/2027
Más allá de la novedad en Integración Social, el centro mantiene una oferta sólida y variada para cubrir distintos sectores estratégicos de la economía canaria:
- Sanidad: 1º y 2º de Cuidados Auxiliares de Enfermería (Grado Medio).
- Hostelería: 1º y 2º de Cocina y Gastronomía (Grado Medio).
- Tecnología: 1º y 2º de Instalaciones de Telecomunicaciones (Grado Medio) y FP Básica en Electricidad y Electrónica.
- Sector Primario: 1º de Técnico en Aceites y Vinos (Grado Medio).
- Educación: 1º y 2º de Técnico en Educación Infantil (Grado Superior).
Fechas clave y preinscripción
Para todas aquellas personas interesadas en formar parte del IES Puntagorda el próximo curso, el calendario es estricto. El período de preinscripción para solicitar plaza será del 9 al 24 de abril.
Desde la dirección del centro se anima a los futuros estudiantes a formalizar el trámite a través del enlace oficial del Gobierno de Canarias o acudiendo directamente a los canales de información del IES Puntagorda para resolver cualquier duda sobre la modalidad semipresencial o los requisitos de acceso.
Estudiar en Puntagorda ya no es solo una opción para los residentes del municipio, sino una oportunidad estratégica para toda La Palma que busca profesionales formados en el ámbito social y técnico.