El Bachillerato Internacional llega gratis a Canarias: estos son los primeros institutos públicos en ofrecerlo

Canarias abre las puertas a la excelencia académica global. La Consejería de Educación ha confirmado el lanzamiento del Bachillerato Internacional (BI) en la red pública del Archipiélago, rompiendo la barrera económica que solía rodear a este prestigioso título.
Se trata de una iniciativa que refuerza la apuesta por la excelencia educativa y la proyección internacional del alumnado canario.
¿Qué ofrece este programa?
A diferencia del convencional, el Bachillerato Internacional es reconocido mundialmente por su rigor. No solo prepara para la universidad en España, sino que abre las puertas de las mejores facultades del mundo. Los alumnos desarrollarán:
- Pensamiento crítico y capacidad de investigación.
- Dominio de lenguas extranjeras y visión intercultural.
- Autonomía total en el aprendizaje.
Plazas y acceso al Bachillerato Internacional: ¿Quién puede apuntarse?
El consejero Poli Suárez ha destacado que este modelo busca la igualdad de oportunidades. Para este primer curso se ofertarán 80 plazas divididas entre Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales.
Lo más importante: Aunque los centros están en las capitales provinciales, el procedimiento de acceso está abierto a alumnado de cualquier isla, garantizando que el talento canario no tenga límites geográficos.
Los institutos pioneros
El programa arrancará con un proyecto piloto en dos centros de referencia como son el IES Sobradillo (en Tenerife) y el IES El Ricón, en Gran Canaria.
El pilotaje inicial contempla un total de 80 plazas, distribuidas entre las modalidades de Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales, mientras que el procedimiento de acceso permitirá la participación de alumnado procedente de cualquier isla.