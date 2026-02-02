educaciÓn

Es oficial: Canarias firma un doblete con los mejores docentes de España en Primaria y Universidad

Los canarios Ricardo Acosta y Paula Hernández, premios EDUCA ABANCA como mejores docentes de Primaria y de Universidades. / Cedida
El docente canario Ricardo Acosta Alonso, del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) La Vega, en Icod de los Vinos, ha sido galardonado con el Premio EDUCA ABANCA al Mejor Docente de España 2025 en la categoría de Educación Primaria, dentro de la novena edición de estos reconocimientos de ámbito estatal, en una ceremonia celebrada en La Coruña el pasado sábado.

Según informa la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, Acosta Alonso fue seleccionado entre los finalistas de su categoría procedentes de distintos puntos del país, en un certamen que reconoce la excelencia, la vocación y el compromiso del profesorado en las diferentes etapas educativas.

En la misma ceremonia resultó también premiada Paula Hernández Dionis, distinguida como Mejor Docente de España en la categoría de Universidades, sumando así un nuevo reconocimiento para el talento docente de Canarias en esta edición de los Premios EDUCA ABANCA.

El Ejecutivo regional ha destacado que estos reconocimientos ponen en valor el trabajo diario del profesorado canario, su capacidad para innovar en el aula y su papel fundamental en el acompañamiento del alumnado, reforzando el talento de los docentes del archipiélago a nivel nacional.

