Arde un camión en la TF-1: las colas llegan hasta Tabaiba

Un incendio camión TF-1 ha generado la alarma entre los conductores que circulaban este miércoles a la altura de Las Caletillas, en el municipio de Candelaria. El incidente, que ha tenido lugar en sentido sur, ha provocado una densa columna de humo negro visible desde varios kilómetros de distancia, lo que ha obligado a activar de inmediato a los servicios de emergencia.
Estado actual tras el incendio
Según las primeras informaciones facilitadas por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 y los testigos presenciales, el vehículo afectado es un camión que circulaba sin carga. Por causas que aún se están investigando, las llamas comenzaron a devorar la cabina y la estructura del transporte pesado, quedando este detenido en el arcén de la vía, pero afectando gravemente a la seguridad del tráfico.
En el lugar se encuentran trabajando los Bomberos de Tenerife, quienes trabajan intensamente en las labores de extinción para evitar que el fuego se propague o afecte a la vegetación colindante. Asimismo, agentes de la Policía Local y efectivos del servicio de Carreteras del Cabildo de Tenerife se encuentran regulando la circulación, que se ha visto reducida a un carril en este tramo.
Retenciones en el tráfico
La principal consecuencia de este incendio camión TF-1 está siendo el gran colapso circulatorio. En estos momentos, las retenciones son de carácter kilométrico y las colas ya llegan a la altura de Tabaiba, afectando también a los conductores que se incorporan desde el municipio de El Rosario.
La Guardia Civil de Tráfico recomienda a los usuarios de la vía extremar las precauciones y, en la medida de lo posible.
A pesar de la espectacularidad de las imágenes y la virulencia de las llamas, las fuentes oficiales confirman que no se han registrado heridos, ya que el conductor pudo abandonar el vehículo por su propio pie antes de que el fuego se extendiera.