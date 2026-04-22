Vuelco de un vehículo en la TF-1: dos heridos trasladados al hospital

Sobre las 21:39 horas , el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se comunicaba que dos vehículos habían colisionado y uno de ellos había volcado de forma lateral en la autopista TF-1, sentido Santa Cruz de Tenerife, municipio de San Miguel de Abona.
El personal del SUC valoró y asistió a dos afectados, un hombre, de 45 años, y una mujer, de 20 años, han resultado heridos de carácter moderado tras la colisión de sus vehículos.
Asimismo asistió a la mujer que presentaba lumbalgia de carácter moderado, salvo complicaciones. Ambos heridos fueron trasladados en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que aseguraron los vehículos accidentados, mientras que el Servicio de Mantenimiento de Carreteras limpió la vía, y agentes de la Guardia Civil regularon el tráfico en la vía y realizaron el atestado correspondiente.