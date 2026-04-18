Tragedia de madrugada: un fallecido tras un voraz incendio en Tenerife

La madrugada de este sábado se ha visto sacudida por una tragedia irreparable tras confirmarse un grave incendio en Tenerife. El suceso, que tuvo lugar en el municipio de Los Realejos, se ha cobrado la vida de una persona y ha obligado a los servicios de emergencia a realizar una evacuación masiva de más de treinta vecinos en el barrio de El Toscal. Las llamas, que se originaron en un edificio de tres plantas, movilizaron a efectivos de bomberos de toda la isla en una intervención que duró varias horas.
Un fallecido y 30 rescatados tras el incendio en Tenerife
El aviso del siniestro fue recibido por la Central de Coordinación de Bomberos de Tenerife a través del 112 sobre las 03:00 horas. Lo que comenzó como un conato en una vivienda de la primera planta derivó rápidamente en un incendio en Tenerife de proporciones considerables. La virulencia de las llamas fue tal que el fuego comenzó a extenderse por la fachada del edificio, afectando seriamente a las viviendas colindantes y a los pisos superiores, lo que generó escenas de auténtico pánico entre los residentes.
Efectivos de los parques de La Orotava, Icod de Los Vinos, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife fueron activados de inmediato. Al llegar al lugar, se encontraron con un edificio inundado por el humo y a decenas de personas atrapadas en las zonas comunes. En una operación conjunta con la Policía Local, los bomberos lograron evacuar a más de treinta personas, muchas de las cuales presentaban cuadros de intoxicación por inhalación de humo al encontrarse en las escaleras y el patio del inmueble.
La intervención de Bomberos de Tenerife en El Toscal
A pesar de la rapidez con la que actuaron los servicios de emergencia, el balance final del incendio en Tenerife es desolador. En el interior de la vivienda donde se originó el fuego, los bomberos localizaron el cuerpo sin vida de una persona. El resto de los afectados fueron atendidos por el personal médico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que procedió al traslado de varios vecinos a centros sanitarios cercanos para recibir tratamiento especializado.
En las labores de extinción y seguridad también colaboraron agentes de la Policía Nacional y voluntarios del destacamento de Yconde-Daute. La magnitud del incendio en Tenerife obligó a cortar las calles adyacentes mientras los bomberos trabajaban en sofocar los focos activos y en ventilar el edificio, que ha sufrido daños estructurales importantes en su planta baja y fachada.
Prevención ante el humo: el mensaje de los expertos
Desde el Consorcio de Bomberos de Tenerife, tras este trágico suceso, se ha emitido un mensaje urgente de prevención dirigido a toda la ciudadanía canaria. Los expertos recalcan que la mayor causa de mortalidad en un fuego doméstico no son las llamas, sino el humo. “En presencia de humo, hay que confinarse cerrando puertas, ventanas y rendijas; es la primera norma de seguridad que puede salvar vidas”, recuerdan los profesionales tras lo ocurrido en este incendio en Tenerife.
El confinamiento es vital para ganar tiempo mientras llegan las unidades de rescate. En el caso de Los Realejos, muchos vecinos intentaron huir por las escaleras, una zona que se convierte en una chimenea natural durante un incendio, acumulando gases tóxicos que pueden dejar inconsciente a una persona en cuestión de segundos.
Investigación y asistencia a los damnificados
A estas horas, la Policía Nacional mantiene abierta una investigación para determinar las causas exactas que originaron el fuego en la primera planta del edificio de El Toscal. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Los Realejos está coordinando la asistencia a los más de treinta desalojados que no han podido regresar a sus casas. Este nuevo incendio en Tenerife pone de relieve la importancia de contar con extintores y detectores de humo operativos en las comunidades de vecinos, especialmente en inmuebles antiguos donde la propagación de las llamas puede ser más veloz.
La rápida actuación del 112 y la coordinación de los parques de bomberos evitaron que la cifra de víctimas mortales fuera mayor en este devastador incendio en Tenerife.