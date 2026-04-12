Irán y EE.UU. concluyen con “optimismo” su primera cita

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán que comenzaron este sábado en Islamabad, la capital de Pakistán, entraron en su “fase técnica” tras un histórico encuentro de alto nivel protagonizado por los jefes de las respectivas delegaciones: el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalifab.
El diálogo entró “en la fase de expertos con la incorporación de comités económicos, militares, jurídicos y nucleares para ultimar detalles técnicos”, comunicó el Gobierno iraní.
En el hotel Serena, las dos delegaciones se reunieron por separado, nada más llegar, con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y, poco después, la radiotelevisión estatal del país, PTV, confirmaba un encuentro directo entre las representaciones, “sentadas a la misma mesa”; un momento sin precedentes a esta altura desde la revolución islámica de 1979.
Tras un breve receso a media tarde, las delegaciones acudieron a una cena de trabajo en paralelo a los encuentros técnicos. Fuentes iraníes han confirmado dos “rondas” de contactos durante la tarde y una tercera “probablemente” por la noche o ya el domingo, recogió la agencia de noticias oficial iraní, Irna. La televisión pública IRIB indicó citando fuentes de la delegación iraní que se trata de dar “una última oportunidad” al diálogo para lograr un marco común pactado para la negociación.
El más importante de todos los frentes abiertos ahora mismo es la situación en el estrecho de Ormuz, bajo control de Irán y escenario este mismo sábado de un incidente todavía no aclarado del todo después de que el Gobierno iraní anunciara que había obligado a dar media vuelta a un destructor estadounidense que se acercaba a la zona. Fuentes estadounidenses trasladaron al portal Axios que el destructor se limitó a realizar una operación de libre navegación desde el puerto emiratí de Fujaira antes de regresar a su posición original y desmintieron que fuera objeto de amenazas por parte del Ejército iraní. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a los preparativos para iniciar una operación para despejar el estrecho de minas iraníes. En su último mensaje se limitó a insistir en que “el estrecho pronto quedará abierto”.
Más tarde, las Fuerzas Armadas de EE. UU. informaron de que dos destructores habían cruzado el estrecho hasta el golfo Pérsico para una operación de desminado. Tampoco trascendieron detalles de otros puntos, después de que la delegación estadounidense se viera obligada a desmentir informaciones de medios oficiales iraníes sobre la posible “descongelación” de activos internacionales de Teherán, paralizados por las sanciones norteamericanas.
El último mensaje oficial fue una declaración de ánimo por parte del presidente de Irán, Masud Pezeshkian: “La alta delegación iraní presente en Pakistán es con todo su ser guardiana de los intereses de Irán y, en este mismo sentido, negociará con valentía. En cualquier caso, nuestro servicio al pueblo no se detiene ni un instante y, cualquiera que sea el resultado de las negociaciones, el Gobierno está al lado del pueblo”.
La información llega también desde medios oficiales iraníes, como la agencia de noticias oficial de la Guardia Revolucionaria, Tasnim, que ha publicado que tras el final de las conversaciones “en persona”, las dos delegaciones han comenzado a intercambiar textos sobre los temas tratados: “Los equipos de expertos de las delegaciones iraní y estadounidense entraron en las conversaciones hace horas y, tras la finalización de la fase de los contactos en persona, están intercambiando textos escritos sobre lo abordados”.