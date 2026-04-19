La escritora Arantxa Rufo firmará ejemplares en Barcelona por Sant Jordi

La escritora canaria Arantxa Rufo firmará en Barcelona ejemplares de su novela Las tres muertes de Sarah Colbert el 23 de abril, durante la celebración de Sant Jordi. Lo hará como parte de la selección del certamen literario Lloret Negre 2026, que tradicionalmente aprovecha la celebración de Sant Jordi para organizar en la Ciudad Condal una firma de libros con autores del género noir, entre los que esta semana estará la autora canaria.
Este año las paradas de rosas y libros no se instalarán en las Ramblas de Barcelona debido a las obras de reordenación del emblemático paseo. Por esa razón, la firma de ejemplares tendrá lugar en Les Corts, en la Avenida Diagonal, 429 (entre la calle Aribau y Enrique Granados).
Se da la circunstancia de que ese mismo día se falla el Premio Ciudad de Santa Cruz de Novela Negra Criminal 2026, certamen nacional organizado en colaboración con el Festival Tenerife Noir, que nació con el objetivo de consolidar a la capital tinerfeña como referente dentro de un género literario cada vez más en auge. Arantxa Rufo es finalista del certamen junto a Santiago Díaz, Annika Brunke y Eugenio Fuentes.