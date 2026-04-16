La fiesta ‘Mindout’ vuelve a El Nido con Tear of Joy y Krembo

Este viernes 17 de abril Mindout vuelve a El Nido, el club ubicado en la planta alta de Papagayo Tenerife. Para esta nueva edición, la promotora apuesta por dos nombre fuertes de la escena melodic techno: Tear of Joy y Krembo, que estarán acompañados en cabina por los dj Aless D y Lex Laurence.
Con más de 25 años tras los platos, Krembo es uno de los nombres más respetados de la música electrónica búlgara. Desde las ‘raves’ en sótanos de Plovdiv hasta los clubes underground de Londres, Bélgica y los Países Bajos, su trayectoria ha sido moldeada por una curiosidad incansable y un amor genuino por el arte de pinchar.
Como residente de larga trayectoria del legendario Club Bally en Plovdiv, Krembo ha sido una pieza fundamental de la escena local, construyendo pistas de baile ladrillo a ladrillo, sesión tras sesión. Su estilo rechaza las etiquetas fáciles: con raíces en el house y el techno, pero siempre evolucionando, buscando siempre algo más profundo, algo que trascienda el género. Es, ante todo, un conocedor de la música.
Actualmente establecido entre el Reino Unido y Suiza, Krembo sigue prefiriendo pinchar en salas íntimas de madrugada en el verdadero underground: buscando siempre ese impulso incontrolable de bailar.
Por su parte, Tear of Joy es un proyecto nacido en Londres, creado por Cristopher Michelagnoli. El dj, de origen italiano, comenzó a actuar a los 16 años en fiestas ‘rave’ organizadas en su ciudad, creciendo entre sonidos psytrance y techno. A partir de esta experiencia, la música se convirtió en su verdadera pasión, la cual se fortaleció al descubrir la colección de vinilos de su tío, compuesta por house, brazilian funky y acid house.
Esta educación musical empírica fue la inspiración para que el joven DJ encontrara el estilo sonoro que mejor lo definía como artista. A los 23 años, decidió mudarse a Londres para estudiar música y completar su investigación sonora. Tras tres años en la capital británica, Cristopher comenzó a pinchar bajo el nombre de Tear of Joy.
El nuevo proyecto obtuvo resultados exitosos de inmediato; tras solo un año, el joven DJ tuvo la oportunidad de presentarse en clubes de renombre como E1 London, Electric Brixton, Egg London, Shoreditch Platform, entre otros. A medida que evolucionó y actuó ante diversos públicos, el DJ comenzó a comprender cómo las emociones y la experiencia del oyente están ligadas al concepto presentado en la música.