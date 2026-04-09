Ya es oficial: La Laguna aprueba la limitación de coches de alquiler en Anaga

El Pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó en la sesión celebrada hoy, jueves 9 de abril, la moción de Drago Verdes Canarias para limitar el acceso de vehículos privados de uso turístico —entre ellos los coches de alquiler— al Parque Rural de Anaga, así como para establecer limitaciones de estacionamiento en la zona de aparcamientos de la Cruz del Carmen.
Asimismo, la moción recoge el compromiso de fomentar el transporte público colectivo para favorecer la movilidad y la instancia al Cabildo insular para que haga público el estudio de movilidad de de Anaga.
Se trata de la tercera iniciativa sobre esta cuestión presentada por Drago Verdes Canarias a lo largo de la legislatura. La primera tuvo lugar en marzo de 2024 y fue rechazada por el Equipo de Gobierno, mientras que la segunda fue en mayo de 2025 y sí que salió aprobada, aunque por ahora las instituciones competentes —Ayuntamiento de La Laguna y Cabildo de Tenerife— no han dado los pasos necesarios para hacerla efectiva.
En este sentido, la concejala de Drago Verdes Canarias y proponente de la moción explicó que “se trata de la segunda vez que el Pleno aprueba una moción con este contenido, pero seguimos sin ver avances en su puesta en marcha”, a lo que añadió: “Continuaremos presionando para reducir la presión turística sobre Anaga”.
Asimismo, durante su intervención, Peña hizo referencia a las recientes movilizaciones por parte de las vecinas del Parque Rural, que “se encuentran al límite y apenas pueden desarrollar su vida cotidiana por la saturación de los servicios y las infraestructuras por parte de turistas”.
Por otro lado, Peña recordó que “es obligación de las instituciones asegurar el acceso y disfrute de la ciudadanía canaria en nuestros espacios naturales, incluso si ello dependiera de establecer ciertas limitaciones sobre el acceso a los visitantes”.
Readopción de los acuerdos de 2025
La moción aprobada en la jornada de hoy, jueves 9 de marzo, incluye un acuerdo que consiste en “reafirmar los acuerdos adoptados por el Pleno Municipal sobre la defensa del Parque Rural de Anaga y sus habitantes” y que hace referencia a la moción aprobada en mayo de 2025. El literal de los acuerdos de aquella moción es el siguiente:
1. Avanzar en el estudio que se comenzó en noviembre de 2024 y que se marcó como una de las acciones prioritarias en el Plan de Acción de la Reserva del Macizo de Anaga, añadiendo los datos que se vayan obteniendo en el Sistema de Control Inteligente del Parque Rural de Anaga.
2. Instar al Cabildo de Tenerife en coordinación con los Ayuntamientos de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife y Tegueste, además de la participación de los diferentes colectivos vecinales a tomar las medidas necesarias relacionadas con el transporte público, la señalética, las infraestructuras viarias, con la gestión del tráfico o cualquier otra que mejore la movilidad sostenible en el Parque Rural de Anaga.
3. Instar a las administraciones supramunicipales correspondientes, Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias a estudiar el establecimiento de restricciones específicas, en función de la sostenibilidad del Parque Rural de Anaga, a las empresas turísticas que hagan uso del transporte público con sus clientes, desarrollando las acciones oportunas si fuese necesario.
4. Instar al Gobierno de Canarias, al Cabildo de Tenerife y al propio Ayuntamiento de La Laguna a seguir facilitando el uso del Transporte público dentro del parque.
5. Dada su importancia para el futuro a largo plazo del Parque Rural de Anaga y en el momento que se plantee la puesta en marcha de la actualización del PRUG del Parque Rural de Anaga, se cree una mesa plural para trabajar las aportaciones del Ayuntamiento de La Laguna realizando las reuniones en los caseríos de Anaga y contando con la participación de la ciudadanía, la Universidad de La Laguna, los Grupos Políticos con representación en el Ayuntamiento y otros agentes implicados.
6. Instar al Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias, si fuera necesario, a instalar los mecanismos y las infraestructuras necesarias para limitar el acceso al Parque Rural de Anaga desde el municipio, por parte de vehículos privados de uso turístico, incluyendo entre otros los vehículos de alquiler, vehículos con licencia de vehículos turismo con conductor (VTC), y excursiones de quads y boogies, estableciendo un cupo máximo diario que atienda a las condiciones de conservación del Parque.