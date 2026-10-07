Aviso de La Laguna sobre un nuevo restaurante en La Concepción: aún no puede abrir

El Ayuntamiento de La Laguna ha aclarado este miércoles la situación administrativa del establecimiento de restauración previsto en el número 19 de la plaza de La Concepción. Según el Consistorio, el local no dispone actualmente de habilitación administrativa para iniciar la actividad ni abrir al público.
La Corporación municipal ha difundido un comunicado después de que en distintos medios y redes sociales hayan comenzado a circular informaciones sobre una próxima apertura del establecimiento.
El Ayuntamiento precisa que las obras de rehabilitación del inmueble sí cuentan con licencia urbanística en vigor y continúan en ejecución. Sin embargo, añade que “a fecha de hoy, no consta la finalización de las obras ni la presentación de la documentación necesaria para su primera ocupación o utilización”.
Ese trámite, recuerda el Consistorio, es preceptivo antes de la puesta en funcionamiento del inmueble.
Informes técnicos desfavorables
La situación de la actividad prevista presenta además otros trámites pendientes.
El Ayuntamiento señala que la documentación presentada para la instalación del negocio “ha sido objeto de informes técnicos desfavorables”, por lo que las deficiencias detectadas deberán ser corregidas y acreditadas por los promotores antes de continuar con la tramitación administrativa.
El comunicado es tajante en este punto: “Actualmente no existe habilitación administrativa que permita el inicio de la actividad”.
Tampoco consta presentada la comunicación previa necesaria para el inicio de la actividad, un requisito indispensable antes de poder abrir al público.
Según el Consistorio, el establecimiento solo podrá comenzar a funcionar “una vez completados los procedimientos establecidos y verificadas las condiciones exigibles para su ejercicio”.
La fecha de apertura no implica autorización municipal
El Ayuntamiento también ha querido desvincular cualquier anuncio público sobre una fecha de apertura de la existencia de una autorización municipal.
“Cualquier fecha de apertura que pueda estar circulando públicamente no corresponde a una autorización municipal para el inicio de la propia actividad”, subraya el comunicado.
La Corporación asegura que continuará realizando el seguimiento técnico y urbanístico del expediente y que ejercerá sus funciones de control para garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística, patrimonial y de actividades.