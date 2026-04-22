La Ruta del Libro se despliega por La Laguna hasta el sábado con más de 40 actividades

La Laguna ofrece hasta el sábado La Ruta del Libro, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento que cuenta con más de 40 actividades en 17 librerías y otros establecimientos del municipio. De forma paralela, desde este jueves se celebra el Festival Internacional de Títeres La Laguna Titiritando, con la plaza del Adelantado como sede principal.
Enmarcada en la conmemoración del Día del Libro, los participantes en la ruta tienen acceso a un pasaporte, que deben sellar tras sus compras, con el que concursan en el sorteo de vuelos para dos personas a la isla de El Hierro.
LA AGENDA
En esta edición participan las librerías El Águila, El Refugio, Solicán, Lemus, la Librería Diocesana, Identidad y El Pequeño Baobab. A ellas se suman otros espacios culturales y lúdicos, como la Biblioteca Municipal Adrián Alemán de Armas, la Fundación México-Canarias, el Espacio La Panera, Canelita en Rama, Soho La Laguna y La Machín Bar.
La agenda contempla desde el lunes la presentación de libros, como Saquen sus muertos, de Rayco Pulido; La condena de las torres bellas, de Vivien Déniz, y La voz en la rotura, de María Vera, además de la firma de ejemplares de diversos autores.
El Maratón de Lectura tendrá lugar este miércoles (17.00 horas) en la plaza de la Concepción, mientras que ayer martes estaba previsto el taller Lidera tú M² en Soho La Laguna. La Fundación México-Canarias será mañana jueves (18.30) sede de un taller sobre la décima espinela y el Pequeño Baobab ofrece otro de música, el viernes (17.30 horas), para niños de dos a cuatro años.
El programa incluye este jueves (19.00) un espectáculo de poesía y performance de Violeta Gil en la Biblioteca Municipal, así como un recital poético con Leyendo Miradas, el viernes (18.00 horas) en La Machín Bar. Desde ayer, el Espacio La Panera ofrece Sumérgete en la bañera de La Panera, en torno a los libros de arte. La programación al completo puede consultarse en la web larutadellibro.com.