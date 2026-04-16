cultura

Los ‘Diálogos en el Tagoror’ reciben al obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Alberto Santiago

La nueva entrega del ciclo cultural de coloquios que se desarrolla en Tacoronte contará este jueves con la actuación musical de Federica Farace y Rubén Díaz
Cartel de la cita de esta noche. / DA
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Diálogos en el Tagoror, un espacio para el debate, las vivencias y el encuentro que se desarrolla en la Sociedad Tagoro, en Tacoronte, recibe este jueves, a partir de las 20.00 horas, al obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Alberto Santiago Santiago (Las Palmas de Gran Canaria, 1973). A menos de un mes de que se cumpla un año de su toma de posesión, el 1 de mayo de 2025, y de dos para la visita del papa León XIV a Canarias, el prelado mantendrá una conversación distendida con el periodista Tachi Izquierdo.

Como es habitual, la nueva entrega del encuentro cultural, que se desarrolla en el salón Altos del Rincón, contará con una actuación musical, en esta ocasión, a cargo de Federica Farace y Rubén Díaz, y una degustación de vinos de la Bodega El Cercado.

Los Diálogos en el Tagoror cumplen ya cinco temporadas, una extensa trayectoria de coloquios en los que han participado ya casi un centenar de invitados, que provienen de la cultura, la ciencia y otras muchas vertientes de la sociedad. Se celebran un jueves al mes en la Sociedad Tagoro, una institución pública que abre sus puertas al público en general para el desarrollo de la iniciativa.

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