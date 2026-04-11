Más de 55.000 productos de 25 países se darán cita en el Salón Gourmets

Vinos, aceites de oliva, conservas, cárnicas, charcutería, condimentos, salsas, platos preparados, ahumados, quesos, salazones, encurtidos, frutos secos, café o dulces, son sólo algunos de los sectores que atraerán la atención de los más de 110.000 visitantes profesionales que acudirán al 39º Salón Gourmets del 13 al 16 de abril.
La Feria líder mundial de Alimentación y Bebidas de Calidad , que contará con Estrella Galicia como cerveza oficial, ocupará los pabellones –3, 4, 5, 6 y 7– de Ifema Madrid, donde los cerca de 2.000 expositores participantes volverán a convertir el Salón Gourmets en el lugar del encuentro de los profesionales que buscan solo producto de calidad.
Durante los cuatro días del evento, la Organización de Salón Gourmets organizarán más de un millar de actividades en las que disfrutar y saborear el excelente producto con el que cuenta nuestro país, ya que todas las Comunidades Autónomas estarán representadas en el SG, así como numerosos países representados.
Entre las comunidades, Canarias estará presente en la 39ª edición a través de un estand financiado por el Gobierno de Canarias en el que estarán representados los siete Cabildos y empresas del sector agroalimentario de las islas para promocionar sus producciones delicatessen en esta cita.
El consejero canario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Ejecutivo, Narvay Quintero, participará en la inauguración junto al ministro del mismo ramo, Luis Planas.